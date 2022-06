Muere a los 64 años Peter Scott-Morgan, el científico que se convirtió en el primer cíborg del mundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este especialista en robótica se había sometido a una serie de complejas y arriesgadas intervenciones quirúrgicas para reemplazar sus capacidades físicas por equivalentes artificiales para luchar contra una enfermedad neurodegenerativa. “¡No estoy muriéndome, estoy transformándome!”, aseguró en 2019.

Por rt.com

El científico británico Peter Scott-Morgan, quien se convirtió en el primer cíborg del mundo debido a una enfermedad neurodegenerativa rara y mortal, falleció a los 64 años, informó su familia este miércoles.

“Peter ha fallecido en paz rodeado de su familia y de sus seres más queridos. Estaba increíblemente orgulloso de todos los que le apoyaron, y de su visión de cambiar la forma en que la gente ve la discapacidad”, reza una breve nota publicada en el perfil de Scott-Morgan en Twitter.

De acuerdo con el diario Daily Mail, la salud del británico había comenzado a deteriorarse a principio de año por la enfermedad de las neuronas motoras (MND, por sus siglas en inglés) que le habían diagnosticado en 2017. “Mis ojos han dejado de cerrarse, lo que hace que estén muy secos y que mi seguimiento ocular haya dejado de funcionar”, comentó en abril Scott-Morgan.

Con el propósito de prolongar su vida, este especialista en robótica se sometió a una serie de complejas y arriesgadas intervenciones quirúrgicas para reemplazar sus capacidades físicas por equivalentes artificiales. Diseñó un avatar realista para expresar sus emociones antes que los músculos de su rostro dejaran de funcionar. Esta representación gráfica le permitía mantener una conversación utilizando un lenguaje corporal basado en inteligencia artificial. “¡No estoy muriéndome, estoy transformándome!”, aseguró en 2019.

