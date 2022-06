Stephen Curry se llevó su primer MVP de las Finales de NBA

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras levantar su cuarto título de la NBA con los Golden State Warriors, el base Stephen Curry fue reconocido el jueves con el primer premio al Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales de su carrera.

“Esto significa que aprovechamos la oportunidad”, dijo un radiante Curry con el premio en la mano. “Escuchamos todo lo que se dijo pero al final se trata de lo que se hace en la cancha. Tienes que salir y hacerlo”.

“Al principio de temporada decían que no estábamos en el radar y aquí estamos ahora, con dos trofeos en la mano. Significa mucho”, afirmó tras recibir el aplauso desde las gradas del TD Garden de Boston.

A sus 34 años, el base se cargó a su equipo en los momentos más difíciles de las Finales y terminó con promedios de 31,2 puntos, 5,2 triples, 6 rebotes y 5 asistencias en los seis partidos.

