La furiosa reacción de Tom Hanks con un fan que casi derriba a su esposa (Video)

Tom Hanks es uno de los actores más queridos de Hollywood, sus papeles como Forest Gump, del Capitán John H. Miller en “Salvando al Soldado Ryan’’, o de Chuck Nolan en “Náufrago”, no sólo son la muestra de sus excelsas capacidades actorales, sino lo icónico que se han convertido muchos de sus personajes.

Por Infobae

El actor es conocido, entre tantas otras cosas, por ser una persona amable y cercana con sus fanáticos, así como un hombre devoto de familia, por lo que un último episodio viral donde aleja furiosamente a una multitud tras tropezar con su esposa, ha dejado sorprendido a todo el mundo.

Las imágenes muestran a Hanks saliendo de un restaurante en Midtown, Nueva York, junto a su esposa Rita Wilson, con quien está casado desde 1988. De repente, un gran grupo de personas comienza a abalanzarse sobre ellos, muchos con celulares en la mano, tratando de acercarse al actor mientras graban el momento.

Hanks se muestra tranquilo y sonriente entre sus admiradores, dejando algunas postales y saludos para el recuerdo, pero en un momento un fan demasiado entusiasta trata de avanzar entre la multitud cargando un bolígrafo y un balón parecido al icónico “Wilson” de la película “Náufrago”.

El fanático en busca de su autógrafo tropieza con el resto de la multiud y llevaba una gorra de béisbol y gafas de sol parece irrumpir accidentalmente en Rita por detrás, empujándola con el hombro por la espalda. Ella grita y pierde el equilibrio por un momento, pero se las arregla para mantenerse en pie mientras dice “basta” y levanta las manos.

Tom Hanks momentarily, and understandably, loses his nice guy persona as over eager fans practically knock over his wife Rita Wilson. pic.twitter.com/vS2xfCqOIO

— Mike Sington (@MikeSington) June 16, 2022