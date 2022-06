Convirtieron la noche en día: Misiles ucranianos destruyeron remolcador ruso que transportaba soldados (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Otro golpe a la moral y a las fuerzas rusas en la guerra de Ucrania. Misiles ucranianos han alcanzado en las últimas horas el remolcador naval ruso Spasatel Vasily Bekh que transportaba soldados, armas y municiones a la isla Zmiinyi (Serpiente) ocupada por Rusia, al sur de la región de Odesa, anunciaron las autoridades locales.

Por: La Razón

El gobernador de Odesa, Maksym Marchenko fue quien identificó el buque como el Vasiliy Bekh. El Comando Naval de Ucrania dijo que el remolcador tenía un sistema de misiles antiaéreos TOR a bordo, pero esto no logró detener el ataque. Se cree que el barco fue hundido después de que el Ministerio de Defensa de Ucrania publicara un tuit con el siguiente mensaje: “El Moskva nunca estará solo”, en referencia a uno de los mejores barcos de la Armada rusa hundido por misiles Neptune de Ucrania a mediados de abril.

El Vasily Bekh, con un desplazamiento de 1.605 toneladas, se construyó en un astillero en Astrakhan y se convirtió en parte de la Flota del Mar Negro de la Federación Rusa en 2017.

Spasatel Vasily Bekh, a tug of the russian black sea fleet, successfully demilitarized by the @UA_NAVY. The ship was transporting personnel, weapons and ammunition to the occupied Snake Island.

Moskva never be alone… pic.twitter.com/3slXr6qtEl

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 17, 2022