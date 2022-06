“No puedo soportarlo”: rival de boxeador que murió tras lanzar golpes al aire amenaza atentar contra su vida

Posteado en: Deportes, Titulares

Hace unas semanas, el boxeo internacional estuvo conmocionado por la muerte de Simiso Buthelezi, boxeador sudafricano se hizo viral porque perdió el sentido durante un combate y lanzó golpes a la nada. Es por esto que Siphesihle Mntungwa, su rival en aquella pelea, amenazó con atentar contra su vida por todas las críticas que ha recibido.

“Simplemente, no puedo soportarlo más. Me queda una cosa: me voy a suicidar. Todo lo que quería era ganar el título, que tal vez ayudaría a cambiar mi vida y la de mi familia. Soy el único que trabaja en casa. Ganar ese título me iba a ayudar financieramente, pero la gente me ha tachado de asesino. Pude haber sido yo”, dijo Mntungwa en entrevista con el portal Sowetan Live.

Very scary in South Africa please ?? for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB — Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022

Golpes a la nada

Buthelezi, de 24 años de edad, competía por el campeonato de peso ligero de Federación Africana de Boxeo en contra de Mntungwa, quien ganó la contienda por nocaut técnico en el Greyville Convention Centre de Durban (Sudáfrica).

Luego de mandar contra las cuerdas a Siphesihle en el décimo asalto, Simiso se dirigió hacia una esquina en la que no había nadie y comenzó a lanzar golpes a un fantasma. El réferi terminó la pelea y abrazó a Buthelezi, quien fue llevado de inmediato centro médico donde falleció días después.

“Recibí insultos en redes sociales cuando Simiso fue hospitalizado. Ha tomado otro nivel ahora que falleció. Hasta mis vecinos han publicado mensajes muy feos sobre mí en las redes sociales. Ya no estoy salvo, yo no maté a Simiso. Es posible que hayamos estados involucrados en una pelea de boxeo, pero no fue cuestión de vida o muerte”, concluyó el púgil ganador.

