Pacientes oncológicos en Monagas en riesgo por falta de medicamentos

El retraso en la entrega de los medicamentos de alto costo por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ha puesto en riesgo la salud de los pacientes con cáncer en el estado Monagas.

Por: Corresponsalía lapatilla

Enfermos oncológicos en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, denunciaron el retraso de los medicamentos por parte del IVSS, que impide puedan cumplir sus tratamientos y algunos, iniciar sus quimioterapias.

María García, una de las pacientes oncológicas afectadas, manifestó que desde hace más de un mes no le suministran el Trastuzumab de 440 mg cuyo costo es de 1.900 dólares. La ciudadana indicó que la respuesta que reciben por parte de la directiva del Seguro Social es que no han llegado los medicamentos, por lo que les prorrogan las citas para otro día, siendo infructuoso el cambio porque no llegan las medicinas.

“En nombre de todos los pacientes oncológicos y el mío propio le hacemos un llamado al Ministerio de Salud para que suministren los medicamentos al Seguro Social. Necesito aplicarme los medicamentos que son sumamente costosos y no tengo los recursos. Tengo cuatro meses operada y no he podido realizarme las quimioterapias”, expresó García.

Por su parte, Juana Millán otra paciente con cáncer, señaló que requiere el medicamento Doxetacel de 80 mg, que tiene un costo de 186 doláres cada ampolla. Exhortó al régimen de Nicolás Maduro a que envíen prontamente estos medicamentos, que por sus altos precios no pueden ser adquiridos por la mayoría de los enfermos.

“Son más de 20 pacientes diarios que atienden en el servicio de oncología del quinto piso del hospital, no todos pueden pagar por lo costosos que son. Otra situación que se presenta es la falta de aire acondicionado en una unidad para poder recibir una buena atención, los baños no tienen agua por lo que hay que cargar tobos para echarle agua a la poceta”, dijo Millán.

A pesar de contar con suficiente personal de enfermería, el servicio de oncología solo cuenta con un médico especialista para atender a los 100 pacientes semanales que acuden.