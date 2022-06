Todas las películas de “Spider-Man” llegarían a una sola plataforma de streaming este año

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Han pasado poco más de seis meses del estreno de Spider-Man: No Way Home convirtiéndose en la película más taquillera en la etapa pospandémica. Por ello, la cinta que reúne 3 versiones multiversales del icónico héroe arácnido creado por Stan Lee, ya tiene fecha de lanzamiento en plataformas de streaming y se rumora la posibilidad de ingresar al catálogo de Disney+ en Latinoamérica.

Por Infobae

En las últimas horas, los seguidores del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) y del Universo Cinematográfico de Spider-Man (UCS) se encuentran extasiados con la posible llegada de todas las cintas del famoso arácnido a la plataforma de streaming desde la trilogía de Tobey Maguire dirigida por Sam Raimi, la secuela de Andrew Garfield y la que reunió a Marvel (Disney) y a Sony con Tom Holland.

Fue el día de ayer cuando la cuenta oficial para Latinoamérica alentó los rumores con una icónica fotografía haciendo alusión a su ingreso al UCM de Disney y Marvel Studios cuando Iron Man/Tony Stark (Robert Downey Jr) le da la bienvenida al grito de “Mocoso” en Capitán América: Civil War.

Esta no sería la única región donde todas las cintas de Spider-Man se podrían consultar juntas, ya que el pasado 14 de junio Disney+ en Reino Unido anunció que contaría con las diferentes sagas completas del arácnido, hecho que marcaría un precedente.

Cabe recordar que los derechos de autor de Spider-Man actualmente le pertenecen a Sony, y en cuanto a su distribución, ha hecho tratos con diversas plataformas como HBO Max, Netflix o Amazon Prime Video. Sin embargo, en los últimos tiempos se sabe que hay una buena relación entre el UCM de Kevin Feige con el UCS de Amy Pascal no solo en esta cintas, sino también con Venom y Morbius.

Asimismo algunas páginas especializadas en el contenido del Spider-Man y de Marvel Studios han reafirmado la llegada de todas las sagas a la exitosa plataforma que acaba de estrenar su nueva serie con relación al UCM, Ms. Marvel. Con respecto a la fecha de llegada aún no se ha confirmado, pero lo que sí se sabe es que será durante lo que resta del 2022 que lo hagan.

Todas las películas de #SpiderMan (con excepción de No Way Home) ya fueron registradas en el servidor local de #DisneyPlus por lo que llegarán en las próximas semanas a la plataforma. pic.twitter.com/CX9IzY2fSJ — Disney+ Star Latino (@DisneyPlusStar_) June 17, 2022

Dicha noticia se convirtió en tendencia con tremenda ilusión y que tras el desarrollo de Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el Multiverso de Marvel hace posible estas colaboraciones que sin duda alguna emocionan a los millones de seguidores de los héroes.

“Si es lo que creo que ÉS, la saga de Spiderman de Tobey, La saga de Andrew y la de Tom en Disney plus. Tendrán mi suscripción eternamente”. “O todas las pelis en DisneyPlus, o anuncian fecha para el reestreno de No Way Home en LATAM con las nuevas escenas, aunque creo que más me voy con la primera”, son algunos comentarios recuperados de la cuenta oficial de Disney+ Latinoamérica.

La única excepción en caso de concretarse será Spider-Man No Way Home, ya que a mediados de mayo se anunció entre bombo y platillo su incorporación al catálogo de HBO Max para el próximo 22 de julio: “Gracias por sus sugerencias, comentarios, y algunas amenazas. Spider-Man: sin camino a casa llega este 22 de julio”, indicaron.

Además, este hecho causó gran emoción para los seguidores de Marvel y DC, ya que verán en el mismo catálogo las cintas más recientes de sus héroes predilectos, Spider-Man (Tom Holland) y Batman (Robert Pattinson). La tercera entrega del Hombre araña recaudó 1.8 billones de dólares a nivel global y se posicionó en el puesto número 6 de los filmes de mayor taquilla en toda la historia del cine.