Trabajadores de la salud en Carabobo denuncian violación de derechos contractuales por parte de la Onapre

Trabajadores del sector salud protestaron frente a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia para exigir el cumplimiento de los derechos contractuales que están siendo desconocidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Por Corresponsalía

El presidente del Colegio de Enfermería en Carabobo, Julio García, denunció que el nuevo instructivo de la Onapre cercena los beneficios establecidos en la contratación colectiva. Explicó que el porcentaje de algunas primas fue recortado y por ende, el salario de los trabajadores también.

“La Onapre pretende desconocer todos los derechos establecidos en el acta convenio. Se están dejando de recibir los beneficios de uniforme, zapatos, bono recreacional, desmejoraron la prima de profesionalización, de antigüedad y otras cláusulas más que atentan contra los derechos y principios constitucionales como la progresividad de los derechos adquiridos”, afirmó.

García señaló que han asistido a la Onapre, Ministerio de Salud y Vicepresidencia, pero las autoridades no se han pronunciado. Aseguró que pese a las persecuciones y amenazas, seguirán reclamando sus derechos.

En la protesta protagonizada por dirigentes gremiales, enfermeros, camilleros y camareros, los voceros repudiaron las condiciones en las que se encuentran los hospitales.

Falta de insumos, materiales de limpieza, nula dotación de uniformes y sueldos precarios es la situación que enfrentan día a día.

Jackeline Arévalo trabaja como camarera en el Hospital Central de Valencia. Aseveró que debe destinar una parte de su sueldo de 80 bolívares quincenales para comprar los materiales para poder hacer su trabajo en el nosocomio más grande de la capital carabobeña.

“No tenemos transporte, ni uniforme, a mí me regalaron esta blusa para poder venir a trabajar. Aquí no nos dan guantes, no tenemos carrito para limpieza, no nos dan nada, tenemos que comprar los tapabocas para venir a trabajar. Aquí todo el mundo tiene que comprar sus insumos. No tenemos beneficios de nada”, destacó.

Una vez más, los voceros pidieron a las autoridades de Maduro romper con el silencio y responder las exigencias de unos 17 mil trabajadores de la salud que laboran en los centros de salud públicos del estado Carabobo.