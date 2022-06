Fotos satelitales exponen el arma secreta de China: el buque de guerra más amenazante del mundo

Posteado en: Actualidad

Las fotos satelitales de un astillero histórico en Shanghái han revelado un sorprendente proyecto militar en el que China ha estado trabajando en secreto durante décadas.

Las herramientas han sido borradas. El banderín ha sido ensartado. Las estrellas doradas resplandecen sobre el fondo rojo de enormes banderas nacionales. Es una señal segura de que el primer supercarrier de China está listo para ser lanzado.

Traducción libre de lapatilla.com

Fotos satelitales del Astillero Jiangnan en Shanghai, China, muestran que el dique seco donde el portaaviones sin nombre ha pasado los últimos cinco años en construcción se ha inundado.

Las imágenes del 14 de junio muestran que el buque de guerra de 318 m de largo, un poco más pequeño que los portaaviones de la clase USS Ford de 330 m de largo, podría lanzarse este fin de semana.

New satellite image taken yesterday by @Planet showing the new Type 003 aircraft carrier. The dry dock was recently flooded, indicating that a launch is likely imminent. Decorations and flags have been installed on the ship. pic.twitter.com/Jjcwnilx3I — Benjamin Pittet (@COUPSURE) June 16, 2022

Se ha limpiado y pintado su cubierta, y se han levantado sus enormes ascensores portaaviones.

Si bien el Tipo 003 no tiene propulsión nuclear como el USS Ford, China afirma que tiene una tecnología de catapulta electromagnética avanzada similar. Estos fueron vistos en las fotografías satelitales con sus deflectores levantados y filas de decoraciones colocadas a lo largo de sus pistas.

Y el enorme escenario y los toldos erigidos en la cabecera del muelle son un claro indicio.

?? @SavunmaTekno : ?? Final view of Type 003 under construction at #Shanghai Shipyard. The deck is equipped with flags & ready to be launched.

Trying to build a strong & modern #navy, #China is taking firm steps to realize its dream. pic.twitter.com/Y755qVmG3N — A Deniz Engelhardt (@cover_up8d) June 15, 2022

El analista de seguridad independiente Alex Luck dijo que el lanzamiento del Tipo 003 fue “una historia de 52 años en proceso”.

“Si bien Liaoning y Shandong fueron piezas importantes para que el juego de portaaviones chino funcionara de verdad, en cierto modo siempre fueron rellenos hasta que se realizó la verdadera aspiración, un portaaviones CATOBAR, después de dos intentos fallidos anteriores”, tuiteó.

A story 52 years in the works, with the original Project 707, reaching its preliminary peak today, with the imminent launch of Type 003 in Shanghai (Shandong in Dalian pictured on her launch back in 2017, only five years ago). https://t.co/FeGN4L40FZ — Alex Luck (@AlexLuck9) June 16, 2022

While Liaoning and Shandong were important pieces to get the Chinese aircraft carrier-game going for real, they were in a way always fillers until the true aspiration, a CATOBAR carrier, was realised, after two previous stillborn attempts, with projects 707, then 891. — Alex Luck (@AlexLuck9) June 16, 2022

No ha sido un parto del todo fácil.

El portaaviones debía ser lanzado el 3 de junio, el día del Festival del Bote del Dragón y el 157 aniversario del astillero de Jiangnan.

Pero el estricto confinamiento por el brote de COVID-19 en Shandong parece haber reducido esos planes.

Símbolo de estatus

Al igual que los acorazados de gran calibre de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los portaaviones se han convertido en símbolos amenazadores del poder económico y militar de una nación.

“Los portaaviones de la República Popular China (RPC) y los portaaviones de seguimiento planificados, una vez que estén operativos, ampliarán la cobertura de defensa aérea más allá del alcance de los sistemas de misiles costeros y de a bordo y permitirán operaciones de grupos de trabajo a distancias cada vez más largas”, dijo el Departamento de Defensa de EE. UU. Departamento informó en noviembre.

Y el Tipo 003 es el primero en competir verdaderamente con los gigantes de propulsión nuclear de 100.000 toneladas de la Marina de los EE. UU., de los cuales tiene 11.

Si bien el barco de China no tiene propulsión nuclear, se dice que es el primer portaaviones del mundo con un sistema de propulsión integrado (IPS). Este utiliza turbinas y generadores para producir suficiente energía eléctrica para impulsar las hélices, los radares y las catapultas electromagnéticas del barco.

El Tipo 003 también será el primer portaaviones de China equipado con un sistema de lanzamiento Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery (CATOBAR).

Esto significa que las catapultas pueden lanzar rápidamente por los aires aviones muy cargados. Y su gran cabina de vuelo y los modernos cables de detención deberían poder atraparlos nuevamente fácilmente.

China Navy Expeditionary Battle Group

(Images via wb/????) pic.twitter.com/jRujxm5sy5 — ???? (@louischeung_hk) December 15, 2021

Solo Estados Unidos y Francia también tienen esta capacidad.

El espacio de cubierta del Tipo 003 es marginalmente menor que el de los transportistas estadounidenses más grandes. Pero está destinado a recibir un grupo aéreo capaz de enfrentarse a lo mejor que ofrece Estados Unidos.

Una larga marcha

A pesar de haber sido lanzado, el Tipo 003 aún no está listo para el servicio.

Se ha despejado espacio en un muelle cercano para amarrar el barco, ya que pasará el próximo año equipándolo con componentes más pequeños, como cabinas, cocinas, centros de comando y sistemas de armas.

China ha hecho un progreso dramático en la preparación para este momento durante la última década.

La versión navalizada J-15 “Flying Shark” del caza ruso Su-33 “Flanker” ha estado operando en las rampas de esquí de Liaoning y Shandong desde 2012. Pero el pesado avión bimotor enfrentó estrictas limitaciones de peso en el despegue y aterrizaje de su cubiertas pequeñas.

Esto restringe la cantidad de combustible y armamento que pueden llevar.

El nuevo sistema CATOBAR del Tipo 003 supera estos problemas.

Las indicaciones son que el J-15 también está listo para ser reemplazado.

El equivalente de caza furtivo F-35 de China: el Shenyang J-35 “Gyrfalcon” ha sido observado en pruebas de vuelo. Los modelos y las imágenes generadas por computadora del Tipo 003 también muestran al caza en sus cubiertas.

Otra ventaja de tener una plataforma plana es que los aviones propulsados ??por hélice pueden aterrizar y despegar. Esto significa que el Tipo 003 puede llevar un radar de alerta temprana KJ-600, a diferencia de sus primos mayores.