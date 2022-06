¡Insólito! Ciclistas se juegan la victoria del Tour de Eslovenia a “piedra, papel o tijera” (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rafal Majka y Tadej Pogacar (UAE Emirates) volvieron a dar un recital en la etapa reina de la Vuelta a Eslovenia con una victoria compartida, llegando unidos de la mano y celebrando el polaco la victoria parcial en la cima de Velika Planina y el esloveno el triunfo virtual en la ronda.

Por: 20 Minutos

La victoria de la jornada se decidió en los últimos metros, cuando Pogacar y Majka decidieron jugarse a piedra, papel o tijera quién entraba primero en la meta. Una imagen, cuando menos, insólita en el ciclismo profesional.

Rock, paper, scissors anyone? ?

Rafaj Majka and Tadej Pogacar take a 1-2 at the Tour of Slovenia… decided by a game of rock, paper, scissors! ? pic.twitter.com/YfyujYGMkM

— Eurosport (@eurosport) June 18, 2022