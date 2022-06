Unos 300 hermanos y 27 madrastras: la historia de la joven que logró escapar de un culto polígamo en EEUU

Posteado en: Internacionales, Titulares

Una popular estrella de TikTok ha acumulado miles de visitas en línea hablando sobre sus experiencias al escapar de un culto polígamo cuando era niña.

Nicole Mafi es la hija de Paul Kingston, jefe del infame culto polígamo conocido como “La Orden” o el “Grupo Kingston”, una rama de la iglesia mormona principal con sede en Salt Lake City, Utah. “Crecí en un culto polígamo en Utah”, dice en un video de TikTok . “Mi papá tuvo 27 esposas, no sé cuántos hijos. Mi madre era la esposa número cinco y tenía 11 hijos propios, y yo soy el mayor”.

Por News

Traducción libre de lapatilla.com

En otro video, Mafi estima que su padre tiene “entre 200 y 300 hijos. No sé exactamente el número”.

“Cuando me fui hace 10 años, eran alrededor de 200, y ha tenido bastantes más en los últimos 10 años. Como dije, me fui hace unos 10 años, me casé, formé una familia. Viví en Utah durante la mayor parte de mi edad adulta y recientemente me mudé a Missouri para comenzar mi propia vida y hacer lo mío”.

También revela que no tiene una relación con su padre y que “realmente nunca la tuve cuando estaba en el culto”.

“Y probablemente hice más que muchos de sus hijos solo porque soy una de las mayores y estaba presente cuando la familia era mucho más pequeña”, comentó. “Me fui hace unos 11, 12 años y probablemente lo he visto dos veces”.

Mafi, que tiene más de 76.000 seguidores en TikTok, ha estado hablando sobre sus experiencias en el grupo durante los últimos cuatro años.

Ella misma publicó un libro en 2018, The Leader’s Daughter , que revela su “relato de primera mano de haber nacido en este famoso culto y los traumas que plagaron su infancia”.

Mafi escapó a los 17 años para evitar un matrimonio arreglado con su prima hermana.

Escribiendo en un hilo popular de Ask Me Anything en Reddit en 2018, dijo que comenzó a cuestionar su entorno familiar después de escabullirse para tomar clases de artes marciales. “Mi sensei escuchaba mis locas ideas y luego debatía conmigo sobre ellas”, escribió.

“Él investigaría mis preguntas y me ayudaría a ver las cosas desde una perspectiva externa. Cuanto más cuestionaba mi sistema de creencias, más me daba cuenta de que la religión era abusiva e incorrecta”.

Ella reveló que había sufrido abuso sexual cuando era niña en el culto, comenzando a la edad de seis años. La gota que colmó el vaso llegó cuando tenía 16 años.

“Mi papá me sentó en mi cumpleaños número 16 y me dijo que tenía que casarme”, dijo. “Sabía que me iría en ese momento, incluso si no podía admitirlo ante nadie todavía”.

Al describir su eventual escape, escribió: “Una noche, cuando tenía 17 años, empaqué mi álbum de fotos, diarios y algo de ropa en la parte trasera de mi auto y desaparecí. Estuve sin hogar durante un mes, antes de encontrar a un amigo que me permitió quedarme con él”.

Pero después de contactar a su familia, “me lavaron el cerebro para que volviera”.

“Cuando tenía 18 años, me fui de nuevo”,explicó. “Me quedé con los padres de un novio mientras servía mesas y luchaba por la universidad”.

El Grupo Kingston, conocido formalmente como la Iglesia de Cristo de los Últimos Días o la Sociedad Cooperativa del Condado de Davis, fue fundado por Elden Kingston en la década de 1930.

El poderoso culto tiene miles de miembros y controla una fortuna valorada en unos 300 millones de dólares, según un informe de Rolling Stone de 2011, con un imperio en expansión de negocios y propiedades.

Las estimaciones del tamaño del grupo varían, pero la autora Andrea Moore-Emmett puso el número en 3500 en su libro de 2004 God’s Burthel sobre el fundamentalismo mormón.

Las personas que abandonaron The Order afirman que el culto “explota a sus miembros como mano de obra virtual y oculta las ganancias de los recaudadores de impuestos”, dice el informe de Rolling Stone .

“Los niños nacidos en el clan constituyen gran parte de la fuerza laboral”, escribió el medio.

“Las niñas, muchas de ellas novias adolescentes, contestan los teléfonos en el bufete de abogados de The Order, empaquetan las compras en el supermercado o atienden a los muchos niños del clan. Los niños trabajan en su mina de carbón y apilan cajas en Standard Restaurant Supply, una gran tienda de descuento. No se pagan en efectivo sino en vales, una forma arcana de crédito utilizada por los pioneros mormones que solo se puede canjear en las tiendas de la empresa”.

Varios miembros del grupo han enfrentado cargos por incesto en el pasado, pero oficialmente The Order dice que no aprueba el matrimonio de menores.

“La DCCS se ha pronunciado públicamente contra el fraude y el abuso durante décadas”, dice en su sitio web.

“Reafirmamos a nuestros miembros que este tipo de comportamiento va completamente en contra de nuestras creencias y principios y no podemos apoyar a nadie que se encuentre involucrado en este tipo de comportamiento. Se alienta a cualquier persona que participe o se dé cuenta de cualquier actividad ilegal a corregir de inmediato cualquier irregularidad”.

Según Associated Press, se estima que hay 30.000 personas que viven en las aproximadamente 11 comunidades polígamas o grupos religiosos de Utah, cuyos adherentes creen que el matrimonio plural trae la exaltación en el cielo, un legado de la Iglesia primitiva de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

La iglesia mormona mayoritaria abandonó la práctica en 1890, pero sobrevivió en numerosos grupos disidentes, a pesar de que el matrimonio plural fue un delito grave en el estado durante la mayor parte de un siglo.

En 2020, la legislatura de Utah aprobó una ley que despenaliza la poligamia, reduciéndola de un delito grave de tercer grado a una infracción equivalente a una multa por exceso de velocidad.

Warren Jeffs, el presidente de FLDS, actualmente cumple cadena perpetua después de ser declarado culpable de agresión sexual infantil en 2011.

Mafi ha visto el programa de Netflix y ha compartido sus pensamientos con sus seguidores de TikTok.