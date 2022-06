WhatsApp suma nuevas funciones para acabar con los amigos “fastidiosos” de los grupos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

WhatsApp es la app de mensajería gratuita por excelencia en varias partes del mundo. Con millones de usuarios a cargo, los pedidos de renovación para mejorar la experiencia son múltiples.

Por: Crónica

Es por ello que la aplicación intenta incorporar actualizaciones de manera constante con el fin de que todos los aspectos que tiene disponible estén a la altura de la demanda de quienes usan la app diariamente.

En este sentido, esta semana, la app dio a conocer una serie de actualizaciones que ya se encuentran disponibles para aquellos que suelan participar de llamadas grupales junto a otros usuarios.

?? We’ve added a few updates to a WhatsApp favorite! When it comes to group calls, now you can:

? Mute others

?? Message specific people

? See a banner when someone joins offscreen

— WhatsApp (@WhatsApp) June 16, 2022