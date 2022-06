Confundieron su alias y le enviaron un dineral: no es la primera vez que le pasa

Posteado en: Internacionales, Titulares

Era jueves cerca de las 15 horas. Pablo Fernández recién se había bajado del metro en la facultad de Derecho y estaba caminando las pocas cuadras que le faltaban para llegar a su cita con la psicóloga, como todas las semanas. La rutina era la normal y no había indicios de que algo pudiera alterarla. Mucho menos de que, antes de llegar a terapia, fuera a recibir más de medio millón de pesos por error.

Por Clarín

Era inimaginable, pero pasó: de un momento al otro, su caminata de siempre fue interrumpida por un llamado desconocido que atendió de casualidad y le cambió el día.

?Por equivocación te depositaron 600.000 pesos en tu cuenta del banco ?le dijo del otro lado de la línea un hombre con una tonada diferente a la porteña.

La llamada venía de Coronel Suárez, a casi 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Y la persona que se comunicaba era un trabajador de la sucursal del Banco Santander de esa ciudad.

“Yo generalmente no respondo los llamados, pero ese lo atendí. Al toque me di cuenta que era alguien del interior. Cuando me dice que me habían depositado esa plata por error no lo podía creer, así que mientras seguía en la llamada entré al home banking y sí, me había llegado esa transferencia hace mas o menos 15 minutos”, relató Pablo a Clarín, quien admitió estar sorprendido no sólo por la gran cifra sino porque no es la primera vez que le pasa algo así.

Me depositaron 600mil pesos por error OTRA VEZ. Qué hacemos? — Pablo (@fernandezpablo) June 16, 2022

Es que varios meses atrás, vivió una situación similar en la que otra persona también se confundió y le envió 100 mil pesos. ¿Su teoría? El alias.

“Yo tengo un nombre muy común entonces todos mis nombres de usuarios en redes sociales son malos, les tengo que agregar números o signos porque el resto están siempre ocupados. Cuando salió la opción de poner un alias en el banco estuve muy atento para ser de los primeros y lo logré: me puse ‘Fernández'”, contó sobre el momento en que, considera, cometió el error.

En ese entonces el admitió haberse puesto contento por poder utilizar su nombre. Pero ahora, en retrospectiva, considera que es lo que da lugar a la confusión y lo que generó que ya dos personas le envíen una gran suma de dinero sin querer.

“La cantidad que me depositaron fue una locura. Yo soy monotributista, no manejo esa plata. Por eso no puedo entender como alguien, al momento de transferir ese monto, aprieta ‘siguiente, siguiente’, sin mirar bien. Yo corroboro mil veces antes de pagar el alquiler, imaginate”, dijo Pablo entre risas, que tiene la intención de devolver el dinero aunque todavía no pudo hacerlo.