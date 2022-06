EN IMÁGENES: el candidato Rodolfo Hernández ejerció su derecho al voto en Bucaramanga

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, ejerció su derecho al voto durante la mañana de este domingo 19 de junio en su centro de votación ubicado en el Colegio Santander, al norte de Bucaramanga.

lapatilla.com

Tras ejercer el sufragio, el ingeniero aseguró a los medios de comunicación que se dirigirá a su finca a esperar los resultados junto con su familia, asimismo, hizo un llamado al pueblo colombiano a que salgan de sus hogares a votar.

Los colombianos eligen este domingo presidente entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, dos candidatos ajenos a los partidos con propuestas radicales de cambio para un país en crisis.

Las encuestas mostraban un empate técnico, por lo que un resultado muy reñido del balotaje podría alimentar las sospechas de fraude -que Petro ha expresado insistentemente- y desencadenar protestas.

El senador y exguerrillero de 62 años ganó la primera vuelta con el 40% de los votos frente al 28% de Hernández (77), pero su ventaja se pulverizó tras el juego de alianzas y una campaña muy agresiva, con filtraciones y golpes bajos de lado y lado.

Colombian presidential candidate Rodolfo Hernández votes in Bucaramanga, Colombia. He is neck-and-neck with leftist Petro. Here for @nytimes pic.twitter.com/weoHAwMUPo

— Megan Janetsky (@meganjanetsky) June 19, 2022