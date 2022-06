Este sería el posible gabinete ministerial de Gustavo Petro en Colombia

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente electo de la coalición del Pacto Histórico, Gustavo Petro, reveló los nombres de quienes eventualmente podrían hacer parte de su gabinete ministerial en la Presidencia de la República de Colombia.

Por Infobae

En una entrevista en Blu Radio realizada el jueves 16 de junio, Petro dejó entrever cómo conformaría su gobierno.

En primer lugar, designaría a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, como la cabeza del Ministerio de Igualdad y Mujer, una cartera que abriría en sus primeros meses de trabajo.

Dicho ministerio tendría, según publicó el candidato en su cuenta de Twitter, cuatro grandes objetivos:

1. Lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer.

2. Reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión.

3. Ingreso vital: medio salario mínimo, a la madre cabeza de familia.

4. Hacer en la reforma agraria y en la economía popular a la mujer como titular de propiedad y como sujeto de crédito de fomento para emprender”, indicó el exalcalde de Bogotá.

Para el Ministerio de Hacienda, un puesto fundamental si quiere sacar adelante todas sus propuestas económicas, le han llamado la atención los perfiles de Alejandro Gaviria y Rudolf Hommes, que en un principio fueron muy críticos con sus propuestas, pero para la segunda vuelta decidieron sumarse a la campaña de Petro.

“Nosotros tenemos hoy el principal equipo económico que se pueda configurar, incluso en la historia reciente de Colombia. Exministros como Rudolf Hommes, Alejandro Gaviria, José Antonio Campo, personas que nos vienen acompañando, como Luis Jorge Garay, como Jorge Iván González, Ricardo Bonilla, el profesor (Salvador Medina), como el profesor Reyes, etc., como Cecilia López Montaño”, afirmó Petro.

Alejandro Gaviria expresó, “creo que, con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa la opción de cambio más responsable, institucional y liberal”, quien ya fue ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, para justificar su adhesión a la campaña del Pacto.

Hommes, por su parte, es economista y administrador de empresas, fue ministro de Hacienda durante el gobierno de César Gaviria y se sumó a la campaña de Petro con la condición de “que haga una política económica razonable, y que respete la Constitución y la ley”.

En otra cartera muy importante, Petro propuso que el Ministerio de Defensa sea dirigido por una mujer con conocimientos en derechos humanos y con liderazgo en las Fuerzas Militares. Cabe mencionar que una de las propuestas que el candidato ha mencionado anteriormente, es la de pasar de esa cartera a la Policía Nacional hacia el Ministerio del Interior.

Otro nombre clave que dejó entrever es el del jurista Iván Velázquez Gómez, que fue comisionado contra la impunidad en Guatemala, magistrado auxiliar del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia; también coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, que investigaba la relación de los congresistas con el paramilitarismo en el llamado caso de la ‘parapolítica’.

Petro no especificó en la entrevista la cartera que le designaría a Velázquez, pero anteriormente había declarado para W Radio que el jurista lideraría una comisión independiente “con capacidad de investigar los mayores hechos de corrupción en el país”.

“Estuvimos en reunión con Iván Velásquez que es, desde el lado de la justicia, el hombre que más investigó la parapolítica y él me va a acompañar en este esfuerzo si logramos el gobierno”, dijo el candidato en aquella ocasión.

Por otra parte, en una entrevista realizada por RCN Radio, el líder del Pacto Histórico señaló que tendría a su equipo de trabajo a Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo de Estadística, porque es un buen funcionario y es una persona que sabe mucho del tema de las estadísticas.

“Yo no le he dicho a él, esto es también una ‘chiva’ para él. No se si quiera o no, pero me parece un bien funcionario, lo he visto; yo tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado el trasfondo profesional de él”, manifestó Petro.

Además, agregó que a pesar de no conocer la corriente política de Oviedo le gustaría que continuara con la labor que actualmente desarrolla.