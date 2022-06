Temible advertencia del principal general británico: Prepárense para vencer a Rusia en una Tercera Guerra Mundial

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El principal general del ejército de Gran Bretaña ha dicho a sus tropas que se preparen para luchar y vencer a los ejércitos de Putin en una guerra terrestre europea, se supo esta noche.

Por: Daily Mail / Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El general Sir Patrick Sanders, que asumió el mando general del ejército británico esta semana, advirtió a los soldados que “somos la generación que debe preparar al ejército para luchar en Europa una vez más” mientras la invasión rusa de Ucrania sacude la estabilidad mundial.

En un mensaje contundente a las tropas británicas, escribió: “Soy el primer Jefe del Estado Mayor General desde 1941 en tomar el mando del Ejército a la sombra de una guerra terrestre en Europa que involucra a una potencia continental… La escala de la amenaza persistente de Rusia muestra que hemos entrado en una nueva era de inseguridad.

Es mi singular deber hacer que nuestro Ejército sea lo más letal y efectivo posible. El momento es ahora y la oportunidad es nuestra para aprovecharla.

Se produce cuando Putin amenaza a los países de la OTAN y esta semana se burló de los antiguos estados soviéticos en Europa al declarar: “Son parte de la Rusia histórica”.

Putin hizo los comentarios en respuesta a una declaración dramática del presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, quien declaró sensacionalmente que no reconocía las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.

Tokayev, sentado a metros del inquietante déspota ruso en el Foro Económico de San Petersburgo (SPIEF) ayer, describió la RPD y la LPR como “territorios cuasi estatales”.

“No reconocemos a Taiwán, Kosovo, Osetia del Sur o Abjasia… aplicamos este principio a los territorios cuasi estatales, que en nuestra opinión son las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk”, dijo el presidente kazajo en un atrevido desafío. de la guerra de Putin en el este de Ucrania.

El presidente ruso se sentó en silencio, considerando los comentarios de Tokayev, antes de dar una advertencia tranquila pero silenciosamente amenazante.

‘¿Qué es la Unión Soviética?’ Putin preguntó retóricamente. “Esta es la Rusia histórica”.

Continuó describiendo a Kazajstán como una nación amiga de Rusia, pero rápidamente agregó: “Lo mismo podría haber sucedido con Ucrania, pero no serían nuestros aliados”.

Maximilian Hess, miembro del Instituto de Investigación de Política Exterior, le dijo a The Telegraph que la réplica de Putin a Tokayev era una “clara amenaza” y argumentó que Tokayev dependía del apoyo ruso luego de los disturbios generalizados en Kazajstán en enero, que solo fueron sofocados con la ayuda. de paracaidistas rusos que operan bajo la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO), un bloque de seguridad oriental similar a la OTAN.

En un largo discurso en la conferencia SPIEF, Putin acusó a Estados Unidos de “jugar a ser Dios” y de tratar a los países como “colonias” mientras restaba importancia al impacto de las sanciones occidentales en la economía de Rusia.

En medio de una larga denuncia de Estados Unidos y sus aliados, Putin, de 69 años, advirtió que “nada volverá a ser como solía ser” mientras pronunciaba su discurso, que se retrasó 90 minutos después de que el evento sufriera un ataque cibernético.

Cuando finalmente subió al escenario, Putin emitió una amenaza apenas velada a los oligarcas que pensaban en abandonar su régimen.

“Es más seguro en tu propia casa”, dijo. ‘Aquellos que no querían escuchar esto han perdido millones en el extranjero’.

