Actores que se fueron al extremo para “convertirse” en su personaje

Se le llama ‘actuación de método’ a una técnica utilizada por actores para encontrarse y entender a profundidad al personaje que están a punto de interpretar. Aunque esto puede darle al público una película increíble, también ha llevado a momentos extremos en sus vidas a los intrérpretes.

Por El Tiempo

La idea de la ‘actuación de método’ es aplicar técnicas basadas en memoria sensorial y ejercicios emocionales que le permiten al actor atravesar por las experiencias de vida de sus personajes.

Aquí le damos algunos ejemplos de actores que han vivido pruebas extremas con este método.

Lady Gaga en ‘La casa Gucci’

La cantante y actriz interpretó a Patrizia Reggiani, exesposa de Maurizio Gucci, en la película biográfica del diseñador.

Para llegar a la excelente actuación que Gaga dio en la película, la actriz intentó salirse de su papel lo menos posible, incluso meses antes de que comenzara el rodaje.

Por esto, Gaga decidió teñirse el cabello del color de su personaje y hablar con el acento italiano de Reggiani aún estando fuera de las cámaras.

Jared Leto en ‘Escuadrón suicida’

El cantante y actor fue muy criticado por su actuación como el ‘Joker’ y también por las bromas pesadas que hizo en el ‘set’ que, al parecer, fueron a causa de lo mucho que estaba inmerso en su papel.

Condones usados, juguetes sexuales y ratas muertas son algunas de las cosas que recibieron las demás personas del reparto de la película.

