En Guárico usuarios están hartos de las fallas y los incrementos de tarifa en el servicio de Inter

Las fallas del servicio de suscripción por cable Inter, son constantes en distintos sectores del estado Guárico, situación que genera inconformidad en los usuarios.

Por Corresponsalía La Patilla.

Desde hace más de cinco días habitantes de las comunidades de Pariapán y Bicentenario, en San Juan de los Morros, aseguran que no cuentan con la señal de Inter.

“Estamos sin Intercable desde el miércoles, tengo todos estos días reportando la falla y aún no vienen los técnicos. Fui hoy (lunes) a las oficinas de Inter y solo me dicen que me descontarán del pago estos días, pero yo quiero que el servicio funcione, sino qué sentido tiene la suscripción”, explicó Yolanda Jáuregui.

Asimismo, Nidia Solano destacó: “Me veo afectada, porque es el único entretenimiento que tengo por los momentos. Yo estoy de reposo y paso todo el día en la casa, pero no tenemos señal ni de Inter, ni los canales nacionales”.

Los habitantes de la capital del estado Guárico también cuestionaron los incrementos de la tarifa y la mala calidad de la señal en el servicio de suscripción por cable.

Jáuregui explicó que pagó Bs. 27 el mes pasado y a los que cancelan después de los primeros cinco días de cada mes les cobran un incremento por mora.

Solano agregó: “A mí me descuentan la mensualidad por el banco. A veces me entero que aumentan es cuando voy a pasar la tarjeta y no tengo plata o cuando reviso mi estado de cuenta”.

Jerry Herrada también cuestionó el servicio de la empresa privada de telecomunicaciones Inter: “A veces los canales van y vienen, pero últimamente se paralizan, la señal se queda estática y desde hace una semana no tenemos señal, pero eso sí, cuando no pagas a tiempo te vienen a cobrar y si no te lo cortan”.