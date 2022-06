Felo Jiménez: En poilítica la indecisión también juega

Posteado en: Opinión

Un elevado número de personas en cualquier país del mundo no tienen filiación política alguna, tampoco tienen preferencia por ningún partido u organización política en especial, pero son los que pueden inclinar la balanza a favor de un candidato el día de la elección y se conocen en el argot político como los indecisos.

Los indecisos generalmente en los últimos días y muchas veces justo antes de emitir el voto, deciden por quién se inclinarán; y es por ello, que la comunicación política diseñada para captar su atención es un trabajo de día a día. No se puede descuidar en ningún momento y para ello, se debe crear una campaña inteligente, motivadora e innovadora, logrando entonces justo lo que se busca, que los indecisos consideren como una opción viable elegir al candidato X ó al candidato Y.

No quiero simplificar el término usado en política de indeciso solo a lo expuesto en el inicio de este artículo, también en cada proceso electoral existen un número importante de electores indecisos debido a una gama de factores tales como: Personas descontentas con la gestión actual pero que simpatizan con el partido gobernante, personas que eligen por primera vez, personas que no simpatizan con un partido en particular pero que ven en el candidato de ese partido una opción verdaderamente buena, personas que simpatizan con algún partido pero consideran que el candidato de otro partido es la mejor opción, y el peor motivo a mi entender, para que muchas personas tengan indecisión, es cuando se debaten en votar por el candidato menos malo en una elección en particular, (Ejemplo de ello, lo vimos ayer en la segunda vuelta presidencial de Colombia), es decir, son muchas razones por las cuales existen indecisos, pero que no necesariamente se repiten de la misma forma ni en los mismos porcentajes de un proceso electoral a otro, pero no por ello es conveniente sacarlos de la ecuación a la hora de fijar una estrategia electoral, ya que, están ahí y lo lógico es tratar de captar su voto debido a que los dividendos son realmente importantes.

A continuación doy 9 consejos para captar la atención de los indecisos siendo esto parte importante para conseguir una campaña electoral exitosa:

1. Nunca confundas indecisos con abstencionistas, ya que el indeciso si va a votar, lo que sucede es que no sabe por quién. Aunque al inicio de la campaña pueda tener cierta simpatía por algún candidato, sabemos que eso no se traduce en un voto seguro; y el abstencionista es quien no tiene motivación para votar (la cual puede preceder a una indecisión en asistir o no para ejercer el sufragio)

2. Hazles saber que eres la mejor opción y no solo más de lo mismo.

3. Ten mucha interacción en las redes sociales con tus seguidores y simpatizantes, los indecisos leen, ven, se dan cuenta y poco a poco se involucrarán en el proceso.

4. Presenta ideas originales en tu oferta de gobierno, fáciles de asimilar pero defendibles ante cualquier crítica o ataque en cualquier escenario

5. Tu imagen es única, así que destaca tus cualidades para empezar a marcar la diferencia.

6. Crea un slogan de campaña unificador que apele a la razón, los valores y los sentimientos.

7. Dependiendo del tipo de campaña, identifica muy bien los estados y/o localidades swing llamados también pendulares, manteniendo una activa presencia en ellos, hablando con la gente, pidiéndoles opinión y demostrándoles que conoces sus problemas o aspiraciones.

8. Aplica una exposición selectiva, logrando así atención y retención selectiva, consiguiendo muy probablemente de esta forma, motivación por parte de los receptores indecisos en tu comunicación política.

9. Recuerda siempre que muchos de estos electores precisamente producto de su indecisión, están llenos de interrogantes y ávidos de respuestas, no seas tú quien no se las otorgues.