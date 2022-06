Nueva legislación de Nueva York garantiza protección del derecho al voto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La gobernadora Kathy Hochul firmó el lunes la ley histórica John. R. Lewis de Derechos Electorales de Nueva York que coloca al estado como líder nacional en derechos electorales al garantizar que se eliminen las barreras para acceder a las urnas. La medida ocurre previo a las elecciones primarias del 28 de junio.

Por Telemundo 47

La legislación S.1046-E/A.6678-E alentará la participación en la votación de todos los votantes que califican. En particular, los miembros de grupos minoritarios raciales, étnicos y lingüísticos ahora estarán protegidos por nuevas medidas que garantizarán que tengan igualdad de oportunidades para votar en el estado de Nueva York.

NEW: I just signed the John R. Lewis Voting Rights Act of New York into law.

John Lewis wrote, “Democracy is not a state. It’s an act, and each generation must do its part.” Today, New York is acting — leading the nation with new laws protecting the fundamental right to vote. pic.twitter.com/uWgibkN5Mp

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 20, 2022