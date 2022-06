Imágenes escalofriantes: Mató a su amigo por error al disparar durante celebración por su boda

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este es el impactante momento en que un novio mató a su amigo por error después de disparar un arma en la celebración de su boda.

Por: The Sun

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Manish Madheshia supuestamente disparó la bala perdida que mató a un amigo del ejército en su boda en el norte de India.

La policía confirmó que la víctima era Babu Lal Yadav, de 35 años, quien viajó por medio país para asistir a la boda de su pareja.

Imágenes escalofriantes muestran a Madheshia emocionándose bastante cuando le entregan el arma y la dispara para celebrar.

El novio disparó un tiro al aire antes de prepararse para disparar otro cuando supuestamente apuntó accidentalmente con el arma a su amigo y apretó el gatillo.

Trigger warning: Gun shot

In UP's Sonbhadra, groom Manish Madheshia killed his friend and Army Jawan Babu Lal Yadav after the pistol used for celebratory fire during wedding procession accidentally fired. The pistol belonged to the deceased Army jawan. pic.twitter.com/kfjDe9IEG0

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 23, 2022