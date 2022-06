Ronald Acuña Jr. contó quién es su ídolo de la infancia (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ronald Acuña Jr. tiene un ídolo claro, en el que se reflejó desde muy corta edad. En una entrevista con el integrante del Salón de la Fama, Pedro Martínez para la cadena TBS, explicó que Miguel Cabrera es uno de sus más grandes ídolos.

Por Luis Alvarado / Meridiano

“Yo siempre le dije a mi mamá que quería ser un pelotero, viéndote a ti (Pedro Martínez), Miguel Cabrera y José Reyes”, aseveró el astro criollo en su conversación con la leyenda dominicana.

The Hall of Famer, @45PedroMartinez, sat down with Atlanta’s dynamic young star, @ronaldacunajr24, for an insightful chat #MLBonTBS pic.twitter.com/RfETlXUj6q

— TurnerSportsPR (@TurnerSportsPR) June 21, 2022