Exfutbolista de la selección de Brasil se declaró bisexual y criticó la homofobia en el deporte

Por primera vez un futbolista campeón del Brasileirao y que ha vestido la camiseta de la selección de Brasil se ha declarado bisexual. La noticia dada a conocer por el propio ex jugador este viernes expuso el nivel de agresión que sufre la comunidad LGBTQ+ en el país sudamericano y el miedo que tienen algunas personas por su orientación sexual. Richarlyson, que supo defender los colores del San Pablo y de Atlético Mineiro, explicó además por qué decidió contar esto luego de haberse retirado.

“Toda mi vida me han preguntado si soy gay. He tenido una relación con un hombre y también he tenido una relación con una mujer. Pero luego por hablar aquí hoy se imprimirá la noticia: ‘Richarlyson es bisexual’. Hombre, soy normal, tengo necesidades y deseos. He salido con un hombre, he salido con una mujer, pero ¿y qué? ¿Qué van a hacer?”, declaró en su paticipación en el podcast Nos Armários dos Vestiários, que apunta juntamente a que los deportistas hables sobre este tipo de temas.

Luego de contarlo, el ex lateral de 39 años se mostró dolido al señalar que sus palabras no van a cambiar la realidad: “Van a imprimir un titular de que Richarlyson habló en un podcast de que es bisexual. Agradable. Y luego lloverán informes, y lo más importante, ¿cuál es la agenda?, no va a cambiar el tema de la homofobia. Desafortunadamente, el mundo no está preparado para tener esta discusión y lidiar con ella de forma natural”.

“Debido a la gran cantidad de personas que dicen que mi posición es importante, hoy decidí decir: soy bisexual. Si eso es lo que faltaba, ok. Listo. Ahora quiero ver si realmente mejorará, porque esa es mi pregunta”, sostuvo en una charla de más de dos horas en la que él mismo decidió hablar sobre el tema sin ser consultado. “Hay un tema más importante, hay gente muriendo, Brasil es el país que más homosexuales mata. Y aquí estamos hablando de fútbol, ok, pero el fútbol es un pequeño negocio. Ah, pero tu discurso puede ayudar. No, no ayudará. ¡¿Quién es Richarlyson, por el amor de Dios?! Soy un mero ciudadano de a pie, que tenía una linda historia en el fútbol, pero no voy a poder mover montañas para parar estos crímenes, para parar la homofobia en el fútbol”.

Con su declaración, el ex futbolista que visitó la camiseta de Brasil en 2008 cuando fue convocado por Dunga luego de que en 2007 fuese elegido como el mejor en su posición en el fútbol de su país, es el primer brasileño campeón en confesar su bisexualidad. Al ser consultado sobre por qué eligió no hablar durante su etapa como profesional, fue franco: “No quería que me descartaran por mi sexualidad, que soy bisexual. Quería que la gente me viera como un espejo de todo lo que he logrado en mi trabajo. Nunca puse mi sexualidad por delante de mi trabajo, y nunca lo haría. Y no lo digo ahora porque dejé de jugar. Mucha gente mala dirá eso, lo cual dije ahora porque ya no juego. No. Nunca hablé porque no era mi prioridad, como no lo era hasta hoy, pero hoy me sentí cómodo hablando”.

Richarlyson reveló que su madre es la única que estaba al tanto de todo y que su hermano y su padre se enterarán cuando lean las noticias. Además, aseguró haberse topado con varios futbolistas homosexuales que eligen callar por el miedo que tienen y que saben que de hablar podrían perder sus trabajos: “Me parece tan pobre en los clubes, de estar en manos de la hinchada organizada, que casi siempre es la que manda en este tema de la homofobia”.

En este sentido, el ex jugador de 39 años contó que durante toda su carrera se topó con personas que le preguntaban constantemente sobre su sexualidad y habló sobre un episodio ocurrido en 2007 cuando José Cyrillo Júnior, por entonces entrenador del Palmeiras, había insinuado en una entrevista que el futbolista era homosexual. Ante esto, Richarlyson fue a la justicia pero el juez Manoel Maximiniano Junqueira Filho desestimó el caso al entender que “sería irrazonable aceptar homosexuales en el fútbol brasileño porque dañaría la mentalidad del equipo”, según indica Globoesporte.

Richarlyson logró completar una gran carrera como futbolista en la que vistió las camisetas de Fortaleza, Mineiro, Vitoria y San Pablo, entre otros clubes, y en la que ganó la Copa Libertadores 2013 con Mineiro, el Mundial de Clubes 2005 con San Pablo y tres Brasileiraos con el conjunto paulista.