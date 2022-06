George R.R. Martin reveló el título provisional de la secuela de “Jon Snow”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Por si no tuviera pocas cosas sobre las que preocuparse, la gente está empeñada en complicarle la vida al bueno de George R.R. Martin. Hasta escribir en su blog se ha convertido en una molestia para el autor de la serie de novelas fantásticas ‘Canción de Hielo y Fuego’ porque supone una distracción para intentar cerrar todo lo que lleva entre manos. Que no es poco.

Por Álvaro Piqueras / Diario AS

“Las cosas se acumulan”, asegura el escritor que ha decidido hacer una excepción para comentar la noticia sobre la secuela de Juego de Tronos en ciernes que se centrará sobre Jon Snow y que volverá a contar con Kit Harrington. “La noticia sobre el desarrollo de Jon Snow ha saltado y me están lloviendo las peticiones de comentarios”, señala Martin, que confirma la información adelantada por The Hollywood Reporter.

“Sí, hay una serie de Jon Snow en desarrollo. Nuestro título provisional para la serie es SNOW. No fue un anuncio oficial de HBO, así que parece que hubo una filtración. No hay mucho más que pueda contar, no hasta que HBO me dé luz verde. Parece que Emilia Clarke ya ha mencionado que SNOW fue idea de Kit en una entrevista reciente y sí, fue Kit Harrington quien nos trajo la idea. No puedo decir los nombres de los guionistas y directores de la serie, ya que aún no se ha autorizado su publicación… pero Kit también aportó su propio equipo, y son estupendos”, explica el escritor.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ