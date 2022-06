Camioneros presionan para que se suspenda impuesto al combustible en Panamá

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Transportistas de carga agrícola y productores de las Tierras Altas de Panamá, la principal abastecedora de verduras y legumbres del país, iniciaron este domingo una huelga de 48 horas para presionar al Gobierno a que suspenda el impuesto al combustible a nivel nacional y bajen los precios del galón al consumidor.

Decenas de vehículos articulados, camiones pitufo (más pequeños que los primeros), y camionetas pick-up se quedaron estacionados en un patio central situado en el área de Volcán, una localidad de la provincia occidental de Chiriquí, donde también la mayoría de los agricultores mantuvieron cerrados sus puestos de venta en apoyo a la medida impulsada por los camioneros.

Esta “vigilia” de 48 horas se da pese a que el sábado el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama, anunció la congelación del precio del galón de combustible (3,78 litros) en 3,95 dólares para los transportistas de carga agropecuaria, en un intento, finalmente infructuoso, por evitar el paro iniciado este domingo.

Valderrama “nos trajo una buena noticia, no es mentira, pero pedimos que se nos congele el combustible a toda la comunidad (…) porque de nada sirve que el Gobierno nos congele el combustible a los transportistas si la comida que vamos a llevar a Panamá una enfermera no la puede comprar porque el sueldo no le alcanza”, dijo a Efe el dirigente de transportistas, Héctor Cortés.

El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha optado por congelar el precio del combustible en 3,95 dólares el galón, primero al transporte público de pasajeros, buses colegiales y algunos vehículos agrícolas, y ahora al transporte de carga agropecuaria, para paliar la histórica alza de la gasolina y el diésel en el país, que es un importador neto de hidrocarburos.

El costo del combustible en Panamá se ajusta cada dos semanas. Actualmente en la capital el galón de gasolina de 95 octanos se vende a 6,01 dólares, el de 91 en 5,47 dólares y el diésel en 5,26 dólares, pero estos costos se elevan en el interior, llegando a situarse en Volcán en 6,11, 5,57 y 5,36 dólares, respectivamente.

La medida de congelamiento sectorial, calificada como un “gran sacrificio fiscal” por las autoridades, ha sido rechazada por diversos sectores que han anunciado protestas para los próximos días y que exigen que se suspenda el cobro del impuesto al combustible para que toda la población sea beneficiada.

“Volvemos y le pedimos al Gobierno, al nuestro presidente Laurentino Cortizo, que nos ayude. Que congele el combustible para todo el pueblo”, afirmó este sábado Cortés, que sostuvo que la “vigilia se mantendrá durante 48 horas”.

“Ninguna medida de fuerza, en este momento, como cierres y suspensión de carga, ayuda a aliviar la situación del país, por el contrario la agudiza”, alertó el sábado el ministro Valderrama.

LA HUELGA

Las Tierras Altas de Chiriquí, situadas a unos 500 kilómetros de la Ciudad de Panamá, producen alrededor del 70 % de las hortalizas y verduras que se consumen en el país.

Diariamente salen 20 vehículos articulados y unos 30 camiones pitufo para abastecer a la capital y el resto de la nación, según explicaron los portavoces de los transportistas y productores de la zona a Efe.

Pero este domingo salieron “dos o tres” camiones, y solo abrieron dos de los 15 puestos de venta que tienen los agricultores en el patio central de Volcán, afirmó a Efe Cristel Caballero, productora y transportista de Tierras Altas.

“Estamos recibiendo el apoyo. He escuchado que (los agricultores) no están cosechando” en respaldo a los transportistas, aseveró Caballero, que cifró en un centenar los contenedores de producción nacional que no saldrán durante este paro.

Según Caballero, también los productores y transportistas de las Tierras Bajas de Chiriquí apoyan la medida de fuerza, por lo que se verá afectado el abasto de “plátano, yuca, naranja, limón, pepino”.

Héctor Cortés recordó que en la reunión del sábado con el ministro Valderrama acordaron el envío a la capital de 9 camiones cargados de verduras y legumbres para evitar un desabastecimiento.

“Yo le di la palabra ayer al ministro y le mandamos 9 camiones ayer. Yo pienso que con eso hay comida para hoy y para mañana”, lunes, agregó.

EFE.