El incómodo momento de Piqué en la puerta de la casa que compartía con Shakira (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La novela entre Gerard Piqué y Shakira sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la cantante le habría impedido el ingreso a su hogar que compartía con el futbolista y todo quedó registrado por la prensa que estaba apostada en la puerta de la vivienda.

Por Infobae

Según cuenta el programa El gordo y la flaca (Univisión), Piqué se dirigió a la casa de la colombiana para buscar a los dos hijos que tienen en común para llevarlos al colegio. Sin embargo, en la puerta del garage no le dieron acceso y por ello permaneció unos minutos dentro del auto enviando mensajes con su celular.

Al ver que los periodistas se le acercaron, el defensor del Barcelona, que quedó en el centro de la escena por una supuesta infidelidad a su pareja con la que llevó más de 12 años juntos, se alejó del lugar pero volvió poco tiempo después.

Durante ese lapso se pudo ver la camioneta de Shakira con los niños Milán y Sasha dentro dispuestos a ser trasladados hacia el colegio. Finalmente, con Piqué de nuevo en la puerta del hogar, se pusieron de acuerdo y sus dos hijos subieron al auto del papá.

Por si hacía falta un episodio más, las cámaras de TV captaron el momento en el que un auto de la Ciudad lavó la calle donde días atrás, un fanático de Shakira le dejó un mensaje declarándole su amor en el que además le pide que se casara con él. Por este motivo, la casa de la cantante está custodidad por la policía.

Desde hace semanas, el divorcio de Shakira y Gerard Piqué se convirtió en una de las noticias más comentadas dentro de la prensa nacional e internacional. La cantante y el futbolista mantuvieron una relación por más de diez años, y, sin embargo, ya anunciaron su fin. En medio de las decenas de rumores que han sobresalido de la situación, llamó la atención un comentario hecho, recientemente, acerca de la mala situación emocional que estaría pasando el deportista tras la ruptura. Fue Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien habló del tema en medios de comunicación.

“Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, comentó para las revistas ‘¡Hola!’ y ‘Caras’.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo”, aseguró en su conversación con ambos medios de comunicación.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se lee en el comunicado divulgado por la agencia de comunicación de la cantante.

Inicialmente se hablaron de rumores de infidelidad por parte de Piqué, según medios de comunicación, con una modelo de 20 años. “Lo que me comentan a mí… Me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar’. Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’”, se comentó en el medio internacional como El periódico de Barcelona.

Según reportó el programa de entretenimiento de Telemundo El gordo y la flaca, Shakira habría contratado detectives para descubrir la supuesta infidelidad de su entonces pareja. A la colombiana le habrían llegado las pruebas que demostrarían que sus sospechas sobra la existencia de otra mujer en la vida de Piqué eran ciertas.

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, expuso el medio El Economista.

Conforme con el programa ‘Chismes no like’, Shakira habría pedido una reunión con el jugador de fútbol para proteger a sus dos hijos, Sasha y Milán, del proceso de separación. Entre los puntos acordados estarían: Ninguno de los dos podrá mostrarse con otras personas hasta que pase un poco la situación por la que atraviesan. También hablaron de las publicaciones en redes sociales, en las que por ahora solo podrían salir en fotos con sus hijos. Tampoco podrán realizar ataques personales para cuidar las filtraciones a la prensa.

Mientras en medios internacionales se siguen conociendo detalles relacionados con la ruptura de la pareja que llevaba más de 12 años, recientemente se dio a conocer que el círculo cercano al deportista le tiene un apodo a la colombiana. Lo que se ha informado es que, a pesar de los años juntos y sus dos hijos, Shakira no caía bien en el entorno del deportista. Esta situación generó que, cuando los amigos de Piqué querían referirse a la artista decían ‘La Patrona’, se dijo en el programa ‘Ya es mediodía del canal Telecinco.