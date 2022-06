VIRAL: Perrito interrumpió amistoso de Chile y Venezuela para recibir cariño de las jugadoras (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un perrito negro se robó todo el protagonismo en el partido amistoso entre las selecciones femeninas de Chile y Venezuela de este sábado.

Por El Tiempo

En el compromiso, que estuvo marcado por la falta de gol de las jugadoras de Chile, la parte más emotiva vino por cuenta del ingreso a la cancha de un canino durante la primera mitad. Sobre todo porque el animal paró prácticamente el partido con un objetivo: ser acariciado.

Sobre el minuto 36 del partido, el animal ingresó a la cancha y se postró en el área chica de la arquera de Chile. Apenas entró, el animal se tendió en el suelo y empezó a acercarse a la jugadora como implorándole ser acariciado.

EVERYBODY STOP RIGHT NOW AND WATCH THIS!!! THIS IS WHAT WE ALL NEEDED! pic.twitter.com/gjmqFErrSs

— ?? Karri Salas ?? Keeper of the Karchives! (@Karri_Kemyst) June 25, 2022