¿Cómo funcionan las plataformas de apuestas en Venezuela?

Las plataformas de apuestas virtuales son encuentros deportivos llevados a cabo de manera virtual. A diferencia de los eventos en vivo, este tipo de juegos tiene el objetivo de que apuestes y ganes en un periodo de tiempo corto. Es decir, prácticamente cuando apuestas, puedes conocer el resultado del encuentro al menos 2 minutos después y decidir si seguir jugando o no. Cabe destacar que este tipo de plataformas también abarcan encuentros en tiempo real, pero tú decides si participar en ellas o no, participa en fútbol, baloncesto, caballos, motos, etc.

¿Qué son las plataformas de apuestas online?

Las plataformas de apuestas online son una de las empresas de apuestas deportivas y juegos de azar más importantes en el país. La amplia categoría de deportes y variedad de opciones como máquinas tragamonedas o póker han llegado a Latinoamérica, las cuales, rápidamente han logrado contar con los mejores operadores. De esta manera, puedes apostar y jugar por Internet desde la comodidad de tu hogar ingresando con tu computadora personal o dispositivo móvil.

Código de registro y bonos

La plataforma de apuestas Bet365 es una de las mejores casas de apuestas online que existen y como el resto de sus homólogos, puedes disfrutar de un bono de bienvenida. Para ello, debes ingresar al sitio web principal y encontrar las diferentes promociones y ventajas que ofrece para ser uno de los sitios más atractivos para los apostadores.

Todos los deportes y hasta acontecimientos no deportivos tienen cuotas muy competitivas, ofertas e imágenes en directo. Para crear una cuenta en esta plataforma desde Venezuela debes seguir un enlace promocional que la web ofrece. Específicamente, en el proceso de registro puedes agregar tu código de promoción JBVIP para optar por una bonificación de bienvenida para hacer tus apuestas deportivas.

Sin embargo, ¿Cómo registrarte desde Venezuela? Lamentablemente, no está disponible para este territorio y, por ello, no te permite ingresar sin utilizar un VPN. Luego, durante el proceso de registro, llena cada uno de los campos solicitados por la plataforma, los cuales van desde tu nombre hasta tu número de teléfono celular. Después, pasarás un proceso de verificación para comprobar que realmente eres mayor de edad y que eres quien dices ser. Por último, coloca el código de registro en la sección correspondiente para poder optar a las recompensas de bienvenida que la página ofrece para los nuevos apostadores.

Cabe destacar, que usar esta alternativa no es 100% confiable, puesto que, si descubren que tu información de origen es falsa, tu cuenta puede ser cerrada, la decisión es solamente tuya. Pero, si no sabes emplear un VPN, no tienes otra alternativa que migrar a otra plataforma que ofrezca los mismos beneficios y un sistema de juego similar como 1XBET. Esta es una alternativa diferente para realizar apuestas deportivas y participar en juegos de casino y azar que te ofrece un mercado, servicios y producto iguales a los que la anterior plataforma dispone para Latinoamérica.

Sobre Venezuela

Los nuevos participantes de Venezuela deben registrarse en la plataforma por medio del enlace promocional que encuentran desde JohnnyBet. De este modo, puedes encontrar una oferta de bienvenida exclusiva que te ofrece hasta 130 euros o dólares equivalentes a la cantidad de bolívares para apostar en juegos venezolanos.

Así, si buscas opciones rentables para Venezuela recuerda que la principal no está disponible, pero si eliges jugar en 1XBET con JohnnyBet, optarás por una oferta similar. De esta manera, haces apuestas en equipos de la Primera División Venezolana de Fútbol, la Liga de Baloncesto, Liga Profesional de Béisbol Venezolano y cientos de eventos deportivos.

Cabe destacar que la alternativa más popular de Latinoamérica brinda toda su oferta de productos y servicios de apuesta en directo. Además, cuenta con un sistema de atención al cliente en español para los usuarios, pero, solamente en Argentina, México y Brasil, el apostador puede hacer sus operaciones en moneda local. El resto de clientes de Latinoamérica debe participar en la app y elegir el dólar USD o el euro por medio de distintos métodos de pago, tomando en cuenta las tarjetas MasterCard y Visa.

Group Limited es una compañía de origen británico creada en el 2000 con licencia Gibraltar y que ofrece una variedad de productos en apuestas deportivas y juegos casino en más de 200 países. La encuentras disponible en 17 idiomas, la plataforma te ofrece una decena de métodos de pago, incluyendo las tarjetas MasterCard y Visa para usuarios venezolanos. Además, la marca es patrocinante del equipo Stoke City en Inglaterra, y de clubes como el Rayo Vallecano, Sevilla, Celta, Villarreal, Éibar, Athletic de Bilbao, Huesca y otros de La Liga.

Cosas importantes para Latinoamérica

El nuevo bono de bienvenida en la principal plataforma de apuestas deportivas es de hasta 100$ al ingresar y transferir al menos 10$. Debes usar un código de oferta de casino para optar por el beneficio en un 100%. Por lo tanto, dale un aumento a tu presupuesto de apuestas de casino y comienza a disfrutar de una gran colección de juegos de azar.

Recuerda que es importante recordar que para optar por el beneficio al 100% tienes que depositar al menos 10$ en tu cuenta personal y es de hasta un máximo de 100$. Esta es una oferta a la que puedes optar una sola vez y sirve solamente para el casino, los fondos que provienen del código de bienvenida no son posibles transferir. Además, debes haber jugado en 30 juegos válidos para poder retirar los ingresos o ganancias atribuidas a los mismos. Son pocos los juegos que no contribuyen a conseguir nuevos apostadores y el monto que deposites superior a 100$ lo retiras cuando desees, de acuerdo a tus necesidades.

La oferta en productos deportivos que ofrecen las plataformas de apuestas deportivas gira alrededor de 20 deportes al día para jugar. En el sitio web encuentras también diferentes modalidades de apuestas, por ejemplo, en el fútbol apuestas a un resultado en el primer tiempo o quién anota el primero gol. También, puedes apostar al popular hándicap asiático, el cual está disponible en la sección en vivo y encuentras más de 100 mil transmisiones al año.

Las apuestas en Bet365 no solamente son la carta de presentación más importante de esta plataforma. También lo es su casino en el que encuentras una variedad de juegos como el baccarat y blackjack, ruleta, Jackpots, etc. En cuanto a las cartas, ahora con el bono de bienvenida puedes optar por la sección live para jugar en tiempo real con la atención de crupieres expertos. Además, como te he mencionado anteriormente, la web te ofrece el bingo y el póker como otras alternativas de juegos al azar.