Daniella Navarro, ex de Ugueth Urbina hizo su cofesión más dolorosa: fue abusada de niña (VIDEO)

Amada por unos y criticada por otros, Daniella Navarro no está dejando indiferente a nadie con su participación en La casa de los famosos (Telemundo). La actriz venezolana abrió como nunca su corazón este domingo en el reality show de Telemundo a través de su curva de la vida e hizo algunas confesiones hasta ahora desconocidas sobre su pasado que dejaron a muchos televidentes conmocionados.

People en Español

Entre lágrimas, la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Tierra de Reyes y Marido en alquiler confesó por primera vez públicamente que fue abusada de niña por un familiar.

“Viene una de las peores etapas de mi vida que fue ser abusada por mi abuelo (rompe a llorar) y no poder decir absolutamente nada porque ya sentía que yo era responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto y no quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón…”, compartió Daniella, quien decidió callar lo sucedido por años. “Mi mamá me regaló el que es mi mejor amigo hoy en la actualidad, que es mi hermano, y decidí no romper la felicidad que eso había traído a la familia y me lo guardé hasta mis 25 años”.

Pero este, desafortunadamente, no es el único dolor que guarda la actriz en su corazón. Daniella también contó que estuvo a punto de perder sus piernas tras la llegada de su hija.

Su drama, explicó, inició cuando se casó a los 21 años y la presión por cumplir con los estándares de belleza la llevó a inyectarse sustancias en las piernas.

