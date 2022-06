Jorge Rodríguez se reunió con otra delegación de EEUU en Miraflores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

De acuerdo a las revelaciones de Nicolás Maduro de este lunes 27 de junio, el vocero chavista, Jorge Rodríguez, se reunió con otra delegación de Estados Unidos en Miraflores.

lapatilla.com

Durante una transmisión, Maduro dijo que el presidente de la Asamblea fraudulenta sostenía un encuentro con los funcionarios estadounidenses “desde hace dos horas”.

“Estoy en comunicación con Jorge Rodríguez, porque él está reunido con una delegación de EEUU, que llegó a Venezuela hace 2 horas”, comentó.

“Jorge está trabajando para seguir con las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre Vzla y EEUU. En este momento Jorge Rodríguez está reunido”, agregó.

Video cortesía de Monitoreamos

Por otro lado, el periodista Joshua Goodman de AP indicó en Twitter, que entre entre los funcionarios de EEUU se encuentra el embajador James Story y el enviado presidencial especial, Roger Carstens.

NEW: US officials including Amb. James Story and Special Presidential Envoy Roger Carstens are back in Caracas for meetings with @NicolasMaduro govt and jailed Americans.

A trip in March set a path to reset relations that has advanced in fits and starts. https://t.co/MUdIfcTslp

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) June 27, 2022