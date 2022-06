José Gato Briceño: Estrenando comunismo, sentidas condolencias

Posteado en: Opinión

En estos momentos de la vida sociopolítica de América Latina, del hemisferio todo, cuando Venezuela es la vitrina a cielo abierto de lo que ningún gobernante demócrata quiere para su país, es un mostrario sin disimulo del saqueo, de la entrega de las arcas y riquezas nacionales, dónde el que preside y su séquito son jefes de cárteles del narcotráfico con hechos demostrados, dónde la vida diaria es una odisea, dónde no queda una familia completa ya que han salido del país huyendo de la hambruna y al mal vivir millones de venezolanos, no es aceptable que los vecinos, los que más sufren nuestro éxodo recibiendo a millones de desplazados, los que hace 40 años huyeron de su tierra hacia la nuestra y saben lo felices que vivían en esa tierra de gracia y saben lo que hemos padecido en el transitar de la revolución castrochavista, sean tan porfiados, no es justo con ellos mismos tal terquedad.

Se entiende que los cambios son necesarios y más en un país que a pesar de tener toda su vida republicana a gobiernos democráticos quieran sacudir un poco a la partidocracia reinante, pero desesperarse por ese cambio político puede ser peor, más dañino y pudiera traer graves consecuencias, la historia universal así nos lo ha enseñado y el más reciente ejemplo fue nuestra patria, Venezuela. Esta ansiedad por tener nuevas experiencias hace que se cumpla el conocido adagio popular que expresa, que “nadie escarmienta en cabeza ajena”. No fueron suficientes los relatos dados por casi dos millones de venezolanos a los colombianos en toda su geografía, pregonando lo que significa el narcosocialismo y por qué la migración de casi siete millones de venezolanos.

No tengo lugar a dudas de que Gustavo Petro será un presidente nefasto, otro populista demagogo, utópico, lo afirmo por los antecedentes que tuvo en la administración pública, fue alcalde de Bogotá y fue un desastre total, tanto así que no pudo terminar su período, aparte de que su formación política es la más arcaica y retrógrada originaria de los chulos del Caribe, los Castro Ruz. No olvidemos que Petro es como el usurpador Maduro, tiene un dolor de muela y sale corriendo para Cuba y así es en lo político.

La involución política y económica se verá muy rápido, en poco tiempo se hará ver, después de las muchas intencionadas descalificaciones, que el presidente Iván Duque no era lo que se dijo de él y que obtuvo logros, tal vez no percibidos por la mayoría, que iban a enrumbar a Colombia hacia una evolución positiva que permitiría ir reduciendo progresivamente la desigualdad social, uniéndose a una modernización del país.

Más que una reflexión, mi deseo desde la cárcel del exilio es que los colombianos entiendan de alguna forma este error y no dejen que les destruyan las instituciones o que con artimañas del librito de las trampas del socialismo, modifique la Constitución, en los próximos días se sabrá. Que no intente perpetuarse en el poder y que el daño que pueda causar sea menor al finalizar los 4 años de su mandato presidencial, si es que suelta el poder y no como en Venezuela donde ya sabemos la nefasta historia de violación y atropello a las leyes.

Su discurso inicial de amplitud y de reconciliación fue casi idéntico al que pronunció Hugo Chávez en el año 1998, pura retórica cazabobos. Poder sortear el encantamiento inicial para convencer al pueblo va a requerir mucha habilidad, realismo y no solo discursos populistas cuya ejecución será insustentable. Ojalá yo esté equivocado por el bien de todos los hermanos colombianos.

Cuando una persona es resentida, envidiosa es tan fácil de detectar que hasta en los grupos de WhatsApp se puede ver cuando escriben con saña, expresando su frustración a través de indirectas, aún más fácil se nota en los discursos, ese es el caso de Gustavo Petro.

De la misma o peor calaña, exguerrillero y fracasado en la gestión pública no se puede esperar sino más fracaso. Por el bien de nuestra región, por la libertad de nuestra gente, seguimos sin pausa denunciando a los comunistas vístanse cómo se vistan, con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

