Misil ruso impactó centro comercial de Ucrania con más de mil personas dentro del edificio (VIDEO)

Un misil ruso ha impactado este lunes contra un centro comercial de la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, en un momento en el que unas 1.000 personas se encontraban realizando compras en el interior del edificio, ha informado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a través de su canal de Telegram.

Por: ABC

Según fuentes ucranianas, hay al menos dos muertos y veinte heridos confirmados, aunque la cifra no es definitiva. Las imágenes del centro comercial lo muestran destruido y pasto de las llamas.

“Está en llamas y los equipos de rescate están intentando apagar el incendio, el número de víctimas es imposible de imaginar”, ha comunicado Zelenski. “No planteaba una amenaza para el Ejército ruso. No tenía valor estratégico”.

“La gente solo quiere vivir una vida normal, lo que enfada tanto a los ocupantes”

Según el alcalde de Kremenchuk, el ataque supone “otro crimen de guerra ruso, un crimen contra la humanidad, un abierto y cínico acto de terror contra la población civil”.

El ataque contra el centro comercial se produce un día después del bombardeo de un edificio en el centro de Kiev, en el que hubo muertos y heridos. Estos últimos ataques rusos se producen mientras se celebra la cumbre del G-7 en Baviera, Alemania, y a dos días de la inauguración de la cumbre de la OTAN de Madrid, un encuentro decisivo para el futuro de la Alianza y de la invasión rusa.

