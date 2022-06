Orgía de superhéroes en The Boys: reacciones al episodio “más explícito de la historia de la TV”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Será probablemente una de las horas más explícitas de la televisión convencional que creo que alguien habrá visto”, había prometido el showrunner de The Boys, Eric Kripke, en una nota con TVLine previa al estreno de “Herogasmo”.

Por: Clarín

Finalmente, el episodio llegó. Es el número 6 de la tercera temporada y muestra, en resumidas cuentas, una orgía de superhéroes.

La serie más popular de Amazon Prime Video parece haber alcanzado un límite. “Creo que realmente tienes que recurrir a la pornografía para ver cosas más gráficas”, había sugerido Kripke.

El showrunner trabajó durante años en compañía del director Nelson Cragg para poder mostrar en televisión la adaptación de uno de los cómics más controversiales de The Boys. Esto, sumado al morbo por el contenido explícito de la historieta, hizo que “Herogasm” fuera el episodio que los fans esperaron con más expectativas.

En pos de no equivocarse, Kripke y Cragg verificaron los estándares de la plataforma y descubrieron en ellos algunas “reglas divertidas”.

Se enteraron cuál es la frecuencia con la que se pueden simular las relaciones sexuales, si se puede o no mostrar un pene erecto en televisión o cuánto tiempo está permitido dejar un plano de una parte íntima. Todo por “Herogasm”.

“Herogasmos” por todos lados

“Algunas escenas pueden no ser adecuadas para algunos, en realidad la mayoría, seamos honestos, todos los espectadores. Pero tenga la seguridad de que las relaciones consensuadas representadas, ya sean humanas, animales, superhéroes u otras, no son reales, no dañan a nadie y, de hecho, cuestan una cantidad hilarantemente grande en efectos visuales”, advierte el episodio 6 apenas comienza.

La secuencia del “herogasmo” ofrece una lujuriosa combinación de planos de partes íntimas reales y planos de partes íntimas creadas con efectos de computadora (CGI). Entre estas últimas está el que, aseguran, es el pene más grande hecho alguna vez por CGI.

Prime Video le dio rienda suelta a Kripke e hizo posible que un episodio como “Herogasmo” pueda estar al alcance de todos los suscriptores de la plataforma que sean mayores de 18 años. Por este motivo, The Boys es, casi sin duda alguna, una de las series de “tirada convencional” más explícitas y políticamente incorrectas.

Aunque de lejos pueda parecer una ficción de superhéroes más, The Boys no se priva de nada, lo que no es poca cosa teniendo en cuenta lo rígidos que se ven los productos mainstream que predominan en la actualidad.

En el caso de “Herogasm” se muestra durante una buena cantidad de minutos a decenas de personas desnudas teniendo relaciones y practicando fetichismos sexuales poco vistos en este tipo de producciones.

¿De dónde viene el ‘Herogasmo’?

“Herogasm” es un cómic satírico que funciona como spin-off del cómic de 2006 titulado The Boys -también muy polémico-. La serie de TV se basa solamente en este último, pero para el episodio 6 el showrunner decidió adaptar la mini serie sexual.

En “Herogasm” se ve cómo un grupo de superhéroes participa de una orgía y practica actividades sexuales tan legales como ilegales. La obra de Garth Ennis, John McCrea y Keith Burns siempre fue controversial, incluso para los parámetros de una obra irreverente como The Boys.

En los cómics, el “herogasmo” es un festival anual en el que la mayoría de los superhéroes de la corporación Vought-American se juntan en secreto en un resort tropical a tener sexo. El evento, patrocinado por la empresa, dura un fin de semana. Puertas adentro todo vale.

En la trama, Vought-American le informa a la población que los superhéroes se juntan para enfrentar una crisis cuando en realidad lo hacen para pasársela de exceso en exceso.

El “herogasmo” de los cómics es diferente al de la serie. El gráfico es mucho más explícito que el televisado, mientras que este último luce acorde al tono del producto.

Además, hubo quienes esperaban que la adaptación tocara un tema clave de los cómics, como el de las torres gemelas, pero la serie eligió no ir por ahí.

Otra diferencia radical es que Vought en la serie no participa del evento, mientras que en los cómics es quien lo organiza. Las premisas, el cómo se llega a ambas orgías, también son distintas.

Para demostrar lo brutal que resulta el “herogasmo” en los cómics se puede hacer referencia a una escena muy criticada por los fans en la que Black Noir agrede sexualmente a Hughie Campbell con el dedo pulgar…

Las reacciones

En Twitter pasó de todo con el “herogasm”. Muchos no quedaron conformes, a otros apenas les gustó y unos cuantos simplemente terminaron extasiados. Veamos.

“‘Herogasm’ es uno de los mejores episodios de The Boys. Y no, no es por su muy promocionada y polémica escena de la orgia. Al menos, no solo por ello”, destacó este usuario, quien, como tantos otros, rescató que el episodio, en general, es clave para el desarrollo del argumento.

“Yo pensaba que iba a ser un episodio lleno de morbo y resultó que nos dieron la primera gran pelea contra Homelander (no está de más decir que el tipo sí está roto en su universo, hace faltan 3 súper para detenerlo, y encima dos están a su nivel)”, opinó otra persona.

