William Anseume: Este régimen retrógrada condena hipócritamente las libertades sexuales

El dirigente nacional de Encuentro Ciudadano, profesor William Anseume, fustigó hoy, cuando buena parte del mundo celebra el día del orgullo LGBTI+, los límites sociales y políticos que el régimen de Nicolás Maduro le impone a las libertades sexuales en Venezuela:

“¿Por que Venezuela está tan retrasada con respecto a otros países del continente o del hemisferio occidental respecto al derecho humano de las libertades sexuales? No se legisla sobre el tema, no existe una apertura social ni política al derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, al derecho humano a la no discriminación por elección de la sexualidad. ¿Por que? ¿Que tienen Argentina, Colombia, Costa Rica, EEUU, Canadá, Ecuador, Brasil, España, Portugal, Uruguay, Holanda, Francia, por citar algunos de los más de 30 ejemplos en el mundo, que no tengamos nosotros? Tienen libertades. Y entre esas libertades y respeto a los Derechos Humanos, tienen libertades sexuales legalizadas. En Venezuela no. A pesar de que la no discriminación está establecida explícitamente en la Constitución Nacional. ¿Por que?

Prosigió el dirigente político: “Veámoslo bien. La influencia rusa en Venezuela es determinante. Un país, un régimen, dirigido por Putin, criminal, que aborrece la homosexualidad. El otro régimen, con su ideología que se nos está metiendo hasta los tuétanos, atraído por el de Maduro es el iraní, guiado por un fundamentalismo en el cual la homesexualidad se pena con la muerte, como allí está establecido. Por ahí podemos sacar el asunto. Pero en realidad ese pensamiento nada tiene que ver con los venezolanos y su amplitud mental, así como de funcionamiento social, cultural. En nada tienen que ver nuestra cultura ni nuestra sociedad con rusos o con iraníes u otros fundamentalistas de ese tipo. Venezuela se queda a la zaga porque este régimen retrógrada condena hipócritamente las libertades sexuales. Obstruye también la libertad sexual. Discrimina abiertamente por dejación en la materia y discursivamente ataca las libertades sexuales. Tal como lo mencionó claramente Nicolás Maduro con su comentario homófobo con el color rosado en días recientes. Ningún miembro de la comunidad LGBTI+ puede respaldar a un régimen despótico de esta naturaleza inhumana. Esta contención legal y social de las libertades sexuales causa un grave daño a los individuos y en la sociedad en general, e incide en la cantidad de desplazados que se generan a diario en el país. En Venezuela se producen más desplazados que petróleo, desplazados que no solo buscan comida y trabajo, también desean libertades y las consiguen fácilmente en otras naciones”.

Concluyó así Anseume: “Estoy altamente convencido de que las libertades sexuales son una razón más, de peso, por la que terminar con este régimen despótico que se opone a toda libertad en el país, entre ellas la libertad de ser como se quiere ser con quien se quiera compartir ese modo de ser. La libertad sexual es otra de las libertades y de los Derechos Humanos coartados por este abominable régimen del terror. En Encuentro Ciudadano, un partido verdaderamente liberal defendemos los Derechos Humanos y sexuales de toda la ciudadanía. /Nota de Prensa