Cansados de atropellos, trabajadores del sector público marcharon hasta la Gobernación de Carabobo

Trabajadores del sector salud, educativo, universitario, empleados al servicio del Estado y dirigentes sindicales marcharon este martes desde la avenida Bolívar de Valencia hasta la Gobernación de Carabobo para exigir seguridad social y la eliminación de la resolución de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que viola los derechos contractuales.

Corresponsalía lapatilla.com

Con pancartas en mano y al grito de “trabajadores presentes y siempre consecuentes“, los empleados partieron desde dos puntos: el rectorado de la Universidad de Carabobo y la Cámara de Comercio de Valencia.

Julio García, presidente del Colegio de Enfermería en Carabobo, indicó que tras la implementación del instructivo de la Onapre, los trabajadores de la administración pública han perdido una serie de beneficios. Denunció que las políticas del régimen de Nicolás Maduro afectan tanto a los activos como a los jubilados y pensionados.

“Afecta a los jubilados, porque no se les paga el bono de recreación; afecta a los activos, porque no se les reconoce el beneficios de antigüedad, profesionalización. No vamos a permitir que un instructivo, de manera unilateral, pretenda vulnerar los beneficios de los trabajadores“, explicó García.

Ante esto, exhortó al gobernador Rafael Lacava que se haga eco de esta problemática. Puntualizó que han introducido documentos ante la Presidencia de la República, Vicepresidencia y el Tribunal Supremo de Justicia, pero ningún organismo les ha indicado qué va a pasar con sus derechos adquiridos.

Entretanto, Judermi García, secretaria general del Sindicato Único de Empleados Públicos de la Gobernación de Carabobo, denunció que los trabajadores al servicio del Estado enfrentan una situación de detrimento en cuanto a salarios y beneficios.

Consideró que la seguridad social no existe, puesto que los empleados no cuentan con seguro HCM y el salario que devengan es insuficiente para cubrir los gastos de alimentación y medicinas.

“Un trabajador al servicio del Estado está ganando 4,31 bs diarios, lo que es 130 bolívares mensuales, quieren incorporarlos a trabajar en horario completo de 8 am a 4 pm y en su casa no pueden cubrir sus necesidades, no les alcanza para el pasaje“, manifestó la dirigente sindical.

Los voceros aseguraron que pese a los atropellos, se mantendrán en protestas de calle hasta que sus problemas sean atendidos.