Travis Barker, baterista de Blink-182, fue hospitalizado de emergencia en Los Ángeles

La mañana de este martes 28 de junio el baterista de Blink-182, Travis Barker, fue llevado de emergencia al hospital de West Hills, en la ciudad de Los Ángeles, luego de experimentar “problemas de salud” que aún no han sido revelados, según reportó desde hace unas horas el portal TMZ.

Por: Sopitas

Al músico de 46 años de edad lo vieron en una camilla afuera del Centro Médico Cedars-Sinai, lugar al que los médicos del West Hills lo trasladaron debido a que Barker necesitaba de “atención adicional”. Ahí lo acompañó su ahora esposa Kourtney Kardashian, con quien se casó el mes pasado.

Travis Barker hospitalized, his wife Kourtney Kardashian arrived at the hospital by his side. https://t.co/SROKmGn37K

— TMZ (@TMZ) June 28, 2022