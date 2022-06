Águila se metió en el patio de una casa, atrapó a un perro y se lo llevó: el agridulce final (VIDEO)

En las últimas horas se hizo viral un video en donde se ve el momento exacto en que un águila se mete en el patio de una casa, atrapa a un pequeño perrito de 8 meses y se lo lleva volando.

Por: Clarín

Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad de una casa de Prince Rupert, Canadá, el 19 de junio y subidas a Facebook por Justin Dudoward, el dueño del perro.

El video no da lugar a dudas: el águila calva ingresa al fondo del hogar, toma al pequeño Yorkshire Terrier llamado Coco del cuello y se lo lleva. El final, repleto de suspenso, fue agridulce porque el perro, si bien está vivo, resultó herido en el vientre.

Unos segundos después de desaparecer de plano, el perro reaparece y corre rápidamente hacia el interior de la vivienda. Coco pudo zafar del ave y solo sufrió una herida en el vientre.

En diálogo con Global News, Dudoward dijo que él y su novia habían dejado salir a su mascota y luego se fueron a sentar en el living. En ese momento, ambos escucharon a su hija gritar y abrir la puerta para dejar entrar a su perro asustado.

Al comienzo no se percataron de que Coco estaba herido. A la mañana del día siguiente, cuando notaron que su intestino estaba grave, lo llevaron al veterinario y este lo curó.

“Fue realmente aterrador. No sabíamos que era tan malo hasta que volvimos y miramos la cámara del timbre de mi puerta”, dijo Dudoward.

Finalmente, el dueño del perro confirmó que el Yorkshire está bien y que ya corre “como si nada hubiera pasado”.

Un fotógrafo de Niágara que compartió el video de Coco en Twitter recomendó que en las zonas en donde viven grandes pájaros depredadores no hay que dejar a las mascotas afuera.

“También tenemos aves rapaces bastante grandes aquí en Niagara. Publiqué una vez cuando vi a una asesinar a un pájaro en el árbol de al lado”, escribió Shane B. Murphy, y mostró la foto del ave.

