Revelaron mensajes de Sergio Ramos pidiendo ayuda para ganar el Balón de Oro de 2019

Posteado en: Deportes, Titulares

El escándalo por la exposición de audios entre dirigentes y futbolistas en España parece no tener fin. Después de que se conocieran los diálogos entre Gerard Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ahora es Sergio Ramos quien quedó envuelto en la polémica. Es que el diario El Confidencial tuvo acceso a unos chats privados que dejan en una posición incómoda al actual zaguero del París Saint-Germain (PSG).

Por Infobae

El portal español dio un adelanto de los audios que publicará en su podcast el 1 de julio. En estos fragmentos transcriptos que corresponden a 2019 (aún no se informó el día y mes exactos) queda claro que el por entonces jugador del Real Madrid le pide a la máxima autoridad del fútbol español que utilice sus influencias para ganar el Balón de Oro que se iba a entregar en diciembre.

“Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo”, le dijo Ramos al dirigente con respecto al galardón que entrega la revista France Football y cuya elección se realiza en base a la votación de 180 periodistas.

La respuesta de Rubiales fue revelada por José María Olmo, jefe de investigación de El Confidencial, en el programa de radio El Partidazo de la cadena española COPE: “Hola, Sergio. Lo primero, enhorabuena, creo que es un buen año para que lo consigas. Ojalá hagáis un magnífico final en la Champions. Desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme”.

Ante este mensaje, hubo una nueva insistencia de Ramos: “Sé que no depende de ti, pero también las relaciones son clave. (Gianni) Infantino da el The Best (premio de la FIFA) que también es súper importante y sería la hostia. En fin, cuento con tu ayuda. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos”.

Cabe mencionar que en la gala celebrada en diciembre de 2019 el ganador fue su actual compañero Lionel Messi (que sumó el sexto a su colección), por encima de Virgil van Dijk y de Cristiano Ronaldo, quien por entonces estaba en la Juventus. Además, en 2020 la premiación fue suspendida por la pandemia del coronavirus, así que Ramos tampoco pudo conquistar el galardón ese año.

Estas filtraciones, que se conocerán completas el 1 de julio, dejan expuestas sobre todo al defensor español, quien pidió explícitamente que el máximo dirigente de la RFEF utilice sus influencias para inclinar la votación en su favor, aunque no recibió siquiera un voto en esa oportunidad.