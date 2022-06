Viral: Venezolana que no halla trabajo en Perú soltó un par de verdades en TikTok

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Una joven venezolana narró su actual situación en Perú tras no conseguir trabajo en estas dos últimas semanas. La ciudadana mencionó que vive una situación dura en el país al no poder laborar en ninguna empresa, ya que no aceptan a personas de otros países.

Este video ha tenido miles de reacciones, ya que se cuestiona la xenofobia que existe dentro del Perú, mientras que otros alegan que “no confían en los extranjeros por las actuales denuncias”.

“Tengo dos semanas sin trabajar. Cuando consigo un trabajo me dicen: ‘Ay, lo siento, pero no está permitido extranjeros. No solo venezolanos, sino cualquier otra nacionalidad’”, narró en un clip viral.

Además, agregó que no es culpa de ellos. “Como si un peruano no les pudiera dar un problema en alguna fábrica o están exentos de robarles. La nacionalidad no tiene nada que ver”, expresó con voz entrecortada.

Este material audiovisual ya tiene casi medio millón de reproducciones. En los comentarios se observó ciertos mensajes xenofóbicos. En tanto, otros apoyaban a la joven.

