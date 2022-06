Continúan los guisos en “la corpoelec paralela” en Aragua, por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

La sociedad está dividida en dos grandes clases: la de los que tienen más comida que apetito y la de los que tienen más apetito que comida. (Chamfort)

Es bien sabido por todos los venezolanos la corrupción administrativa ha existido siempre en el gobierno de Venezuela, solo que en la actual administración se exacerbó. El gobierno de la quinta república hace gala de métodos por demás creativos en eso de meter mano a las arcas públicas. Poniendo de un lado el concepto de que la política es una ciencia que se supone y fue creada para servirle al ser humano, sin distingos de ninguna índole. Por eso se habla de procurar siempre el bien común, y para lograr tal objetivo son necesarias las ideas concentradas en proyectos viables y bien articulados.

Si a ver vamos, el político de la V, i que revolucionario, dice ser un servidor del pueblo mientras es un gánster de la política algo muy notorio en esta mentada revolución. Por eso para muchos la corrupción en Venezuela ha alcanzado nuevas dimensiones, inimaginables, a juzgar por la cantidad de dinero que se transa diariamente, especialmente en carros y viviendas de lujo, algo que ver con los llamados enchufados que controlan el poder en Venezuela. Eso se habló en unas de mi columna de opinión titulada Cicerón me dice guisos eléctricos en Corpoelec de Aragua, pero allí sigue todavía esos guisos como me comenta Cicerón sobre el caso de unas empresas que operan en el estado Aragua, como grandes usuarios de CORPOELEC-ARAGUA, están cansados, obstinados de la persecución de que son objeto por parte del Gerente Comercial Lic. Eduardo Piñero, quien con la venia de su suegro General Jonathan Durán, Gerente Territorial y el Ing. Alejandro Sánchez Gerente de Distribución Aragua, se ha dado a la tarea de citar a estos grandes usuarios, a unas oficinas privadas, ubicada en la avenida Bolívar de Maracay, para que pasen a cancelar elevadas facturas por concepto de consumo de energía eléctrica, los afectados reclaman que esos montos no se corresponden con la realidad del consumo de energía de sus empresas, entonces el Lic. Eduardo Piñero, en representación del trío, les aconseja que lo más conveniente sea pagar esas facturas, les recomienda también, que si cancelan en divisas, se les puede hacer un descuento, una rebajita en esa facturación, a esta benevolencia del Lic. Eduardo Piñero de la rebajita en el cobro.

La otra situación nos narra Cicerón utilizada por el clan, el Gerente Comercial Lic. Eduardo Piñero, quien con la protección de su suegro General Jonathan Durán, Gerente Territorial y el Ing. Alejandro Sánchez Gerente de Distribución Aragua, hay que señalar la otra situación a que se enfrentan los gran usuarios arriba señalados, la cual es, la actitud asumida por el Ingeniero Alejandro Sánchez. Gerente de Distribución Aragua, quien para hacer mayor presión para que paguen un consumo inexistente, alega que esas empresas y comercios están conectadas ilegalmente y por lo tanto Corpoelec procederá a desmantelar las instalaciones de la red eléctrica, por reposar informes en su Despacho de que esas empresa o comercios sus instalaciones son ilegales, no han sido autorizadas por Corpoelec y, lo que procede es desconectar el servicio eléctrico, aterrados con estas amenazas nos le que mas nada, sino pagar, porque sin energía eléctrica sus empresas o negocios irían a la quiebra.

Lo insólito de estas cobranzas, en secreto y a espaldas de la Corporación Eléctrica, es que no ingresa ni un céntimo a la empresa del Estado por concepto de consumo de energía de estos grandes usuarios, quienes se ven obligados, por no decir, extorsionados a pagar esas elevadas cantidades para evitar les suspendan el servicio, como lo hacen con el que se niega a pagar la factura en dólares americanos, en “lechuguitas” como llama esa divisa el Lic. Eduardo Piñero, quien realiza personalmente los cobros y la vez, hace las funciones de caja privada de la empresa Corpoelec, y todo lo recaudado se reparte entre los tres intocables de Corpoelec, el Gerente Comercial Lic. Eduardo Piñero yerno del General Jonathan Durán, Gerente Territorial y el Ing. Alejandro Sánchez Gerente de Distribución Aragua, quienes integran una “Corpoelec Paralela”, donde solo ellos hacen los negocios mediante presiones no sanas, con industrias, centro comerciales y mineras, recargando cada día más la redes del sector eléctrico, en perjuicio del noble pueblo aragüeño.

Los representantes de estas empresas y comercios, grandes usuarios de Corpoelec, hacen un llamado al Fiscal general de la República, al Ministro Reverol a la Gobernadora del Estado Aragua Karina Carpio, para que investiguen la grave situación por la que están atravesando, por la elevada facturación fantasma de que son objeto sus comercios por consumo de energía eléctrica, elevado consumo injustificado para presionarlos a pagar en dólares americanos y, proceden de inmediato contra estos tres funcionarios por corruptos por estar desangrando a la empresa Corporación del Estado, Corpoelec, al utilizar sus cargos y el nombre de la Corporación para su beneficio personal en perjuicio de los usuarios y el pueblo.

Finalizando esto Cicerón dice que los grandes usuarios de Aragua piden a gritos que se tomen medidas legales lo más pronto posible contra estos tres individuos que lo único que hacen es robar en nombre de la empresa y perjudicar la prestación de un servicio público. Se está a la espera de justicia, y que sea pronta.

Me asombro del caso que tiene a muchos aragüeños que sufren de este caso como lo dice Cicerón y me asombra es estos guisos verdes por prestar ese servicio eléctrico. Sabrá algo José Luis Betancourt González quien es Presidente de Corpoelec lo que me comentan Cicerón de esos guisos eléctricos Maracay que es público notorio y comunicacional, pues pudiera haber un silencio de parte de él, hay que preguntárselo en forma abierta como continúa los guisos en “la corpoelec paralela” en Aragua

Cualquier información o sugerencia por [email protected] [email protected] [email protected] o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y además pueden leer esta columna en mí página Web: https://robertveraz4.webnode.es/ y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter e Instagram. Pueden ver mis videos en YouTube: Tips de @robertveraz. ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!