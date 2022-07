Franklin Mejías presentó “Más allá de mis pasos”, un libro donde muestra vivir agradecidos

Franklin Mejías Castellanos, regresó a Venezuela, su país natal luego de 11 años para en esta oportunidad presentar su segundo libro titulado “Más allá de mis pasos”.

Lapatilla.com

El reconocido conferencista y motivador venezolano que ya presentó su primer libro “Más allá de mis manos”, se mostró emocionado de poder regresar a la tierra que lo vio nacer, como “un sueño hecho realidad” destacó el joven en su estancia en el país.

“Desde que se me dio la oportunidad de regresar a Venezuela no lo dudé ni un segundo, a mi patria donde viví una infancia increíble a dar mi mensaje y llevar a todas las cosas bonitas que he venido aportando”, destacó.

En su retorno, Franklin detalló que la vida le cambió para “mejor”.

“Como muchos saben hace desde 2011 la vida me cambio, hoy digo que la vida me cambió para mejor, porque hoy día soy una persona que tiene la oportunidad de ser ejemplo, de decir sí se puede, me he tomado el trabajo de ser un ejemplo de motivación de decir que no importa que para un grupo de personas se le hace imposible caminar sin piernas, yo lo hago posible, puedo caminar, puedo decir sí puedo”, dijo.

Donde todo comenzó

Para 2011, Franklin con 12 años y en compañía de sus familiares hicieron su primer viaje vacacional a Estados Unidos, donde al manifestar no sentirse bien y siendo llevado a un hospital fue operado de emergencia, el diagnóstico, una agresiva infección bacterial.

Tras un mes en coma y diversas complicaciones le fueron amputadas sus cuatro extremidades para lograr salvar su vida, permaneciendo internado en el Joe DiMaggio Children’s Hospital durante ocho meses.

Llevado su testimonio de vida en conferencias

El mensaje de este joven no queda plasmado simplemente en un papel o en la pantalla, sino que su testimonio de vida ha sido llevado en varios estados de Estados Unidos, ha podido plasmar su declaración de superación a diferentes universidades como Brigham Young University (BYU), University of Central Florida (UCF), Florida International University (FIU), incluso, frente a 12 mil estudiantes ofreció su mensaje a través de un proyecto especial realizado por los organizadores del Plan País en la University of South Florida (USF).

Además de todo esto, durante la ceremonia celebrada en un reconocido hotel de la ciudad, no solo se presentó el libro, sino que el escritor y conferencista ofreció su segundo documental, que, ligado al libro muestra sus vivencias y su día a día de estos últimos 11 años.

“El documental es realmente la parte de mi vida, en Miami cuento con un Food truck, con el que trabajo a diario realmente no fue nada complicado es parte de lo que hago con mi vida”.

Con esta historia de superación, y ganas de seguir siendo una ayuda “Más allá de mis pasos” es una publicación donde desde lo más simple y sencillo comparte sus claves para poder vivir agradecidos.