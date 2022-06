Paul Rudd resuelve una duda de los fans: Por qué Ant-Man no pudo subir por el trasero de Thanos y matarlo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por: 20 Minutos

Los espectadores de las películas del MCU no están tan acostumbrados a escabechinas tan gráficas y violencia brutal, o al menos no lo estaban hasta que a Wanda (Elizabeth Olsen) le dio por desnucar y triturar Illuminatis en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Sin embargo, algún seguidor de la saga sí que se planteó por qué Ant-Man (Paul Rudd) no empequeñeció y se metió dentro de Thanos para así acabar con él en Vengadores: Endgame. Ahora, el héroe ha querido explicarlo en uno de los videos protagonizados por los Vengadores, que se pueden disfrutar en Disney Wish, el nuevo barco de Disney Cruise Line.

Paul Rudd’s Ant-Man explains why he couldn’t go up Thanos’ ass in a clip from ‘Avengers: Quantum Encounter’ on the Disney Cruise Line. pic.twitter.com/CWi0019Vx6

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 30, 2022