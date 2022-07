“Pregunta seria”: El joven que lleva promociones y economía a los venezolanos en sus redes sociales

Las redes sociales llegaron definitivamente para cambiar el desarrollo de las personas, sea a nivel internacional como nacional, muchas veces por trabajo o simplemente desarrollo y diversión.

lapatilla.com

En el país, muchos influencers vienen haciendo un sinfín de trabajos para demostrar el día a día. Tal es el caso de Kelvyn Padilla, un joven venezolano que viene revolucionando las redes sociales bajo su “pregunta sería”.

El equipo de La Patilla conversó con él para conocer un poco más de su trabajo, Padilla viene resaltando las ofertas y productos accesibles en el mercado para que los venezolanos tengan una alternativa de economía y disfrute.

Al consultarle cómo nació esta idea, expresó que el público venezolano en el extranjero tenía la curiosidad de cómo estaban los precios de algunos productos expresados en dólares.

“Tenía público en el extranjero con la curiosidad de cómo estaba la situación actualmente en el país, se me ocurrió la idea de ir diciendo, mencionando precios de los perros calientes, hamburguesas, cuánto cuesta salir a comer, con amigos, en pareja. Esto poco a poco fue evolucionando a lo que es hoy en día“, es parte de lo que señala Padilla.

Destacó además que el punto fuerte de su trabajo tiene que ver con promociones y combos de comida, específicamente en Caracas.

“El punto fuerte de mi trabajo es lo que tiene que ver con promociones, con combos de comida, específicamente en Caracas, poco a poco he ido conociendo más lugares, siempre que veo una promoción que me llame la atención y se la quiero enseñar a las personas que me siguen“, acotó.

Además de realizar este tipo de trabajos, en sus redes se evidencia como el creador de contenido ayuda a diversas personas .

“Siempre lo quise hacer, incluso antes de crear contenido para redes sociales, solo que no contaba con el apoyo para llevarlo a cabo, apenas me di cuneta que era posible e intente intercalarlo con mi contenido principal y hacer ese tipo de labor social, me llama muchísimo la atención”.

A continuación el video: