Al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos por deslizamiento de tierras en India (VIDEOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un deslizamiento de tierra sepultó un campo de construcción ferroviaria en el noreste de India, causando al menos veinte muertos, anunció el viernes el ejército, mientras que los socorristas trataban aún, al día siguiente del drama, de encontrar a decenas de personas desaparecidas.

La mayoría de las víctimas eran soldados de reserva de las fuerzas territoriales, que trabajaban en el proyecto ferroviario en el estado de Manipur.

En un comunicado, el ejército declaró que, hasta la fecha, 18 personas habían sido recuperadas sanas y salvas, mientras que 15 reservistas y 29 civiles seguían desaparecidos.

55 Territorial Army Jawans and labourers had gone missing due to landslide near Tupul Railway station in Noney district of Manipur. 13 evacuated safely. 7 dead bodies recovered. Full scale Rescue ops are underway by Assam Rifles, Indian Army, NDRF and district administration. pic.twitter.com/LseKLlU5pS

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 30, 2022