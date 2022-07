Minecraft de luto: murió Technoblade, el popular “youtuber” del videojuego

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Technoblade, el popular youtuber del videojuego Minecraft, murió a los 23 años, según confirmó su familia en un emotivo video que subió a la plataforma.

Por Clarín

La familia del conocido youtuber decidió confirmar la muerte con un video titulado “Hasta luego, nerds”, en el que el padre del youtuber se presenta y avisa que su hijo escribió un mensaje y le pidió que se lo lea a sus seguidores.

Technoblade, como se hacía llamar en YouTube, tenía más de 11 millones de seguidores en su canal en esa plataforma, la mayoría chicos y jóvenes que lamentaron su pronta partida.

La estrella online, que ganó torneos de Minecraft y tenía legiones de fanáticos con los que mantenía conversaciones graciosas sobre su vida mientras jugaba, explicó en un video para recaudar fondos publicado en febrero que se había sometido a quimioterapia, radioterapia y una operación para salvar una de sus extremidades después de desarrollar un doloroso tumor en su brazo derecho.

Technoblade has passed away after his battle with cancer, his father delivered a final message on his behalf today.

May he rest in peace. pic.twitter.com/z2dL5xzjvB

— Jake Lucky (@JakeSucky) July 1, 2022