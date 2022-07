Encontraron un restaurante de los años 80 totalmente intacto oculto tras las paredes de un centro comercial en EEUU

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las paredes de Estados Unidos tienen muchos secretos en su interior. Lo mismo contienen una ración de patatas fritas que las instalaciones intactas de un restaurante.

Por 20minutos

El pasado 11 de abril, Jonathan Pruitt, un trabajador del departamento de calefacción, ventilación y aire acondicionado de un centro comercial de Delaware, descubrió que entre los muros del edificio hay encerrado un Burger King de los años 80.

El restaurante lleva cerrado desde 2009, pero aún conserva toda su esencia, como si no hubiesen pasado los años por él. Los cubos de basura siguen pidiendo a los clientes que depositen los restos de comida en ellos, el suelo conserva el parqué original y las paredes aún tienen el papel pintado con dibujos y la decoración correspondiente a los años en los que se inauguró.

A fully intact vintage Burger King was found behind a wall at the Concord Mall in Wilmington, DE. This photo was snapped by Jonathon Pruitt April of 2022. pic.twitter.com/G3V3SnJM3J

— Jeze3D.exe v2.2.1 (@RealJezebelley) June 28, 2022