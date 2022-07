Rodolfo Hernández reaparece para explicar su abrazo con Gustavo Petro

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El ex candidato presidencial Rodolfo Hernández hizo un Facebook Live para explicar su foto con el presidente electo Gustavo Petro. “Él nos llamó en un edificio que era una apartahotel, nos pusimos a esperar y Petro llegó y me dijo que quería darme un abrazo con el fin de decirme: ‘perdóneme todo lo que lo lastimé’. Yo no creo que eso tenga nada de malo”, aseguró.

Por: Semana

“Yo no soy malicioso, pues yo lo abracé y me pidió perdón por todo lo que me dijo en campaña”, agregó. Luego, dijo, hablaron de cómo contrarrestar la corrupción en el gobierno del hoy senador Gustavo Petro. “El compromiso de él es atacar a fondo la corrupción. Yo quiero que apelemos a la memoria, recuerden que el equipo de comunicaciones dijo que yo le había quitado la bandera anticorrupción. Nosotros no le quitamos nada”, agregó.

“Como tengo una sillita que me dieron en en Senado vamos a poner en evidencia cómo están robando, tengan confianza, toca construir la prueba a partir del 20 de julio. En el Senado la voz para representarlos a ustedes, la lucha contra la corrupción no se ha trancado. Espero que todo salga bien por el bien de todos los colombianos”, agregó el excandidato Rodolfo Hernández.

