Mohamed Salah puso fin a las especulaciones sobre su futuro firmando un nuevo contrato con el Liverpool el viernes, que podría extenderse hasta 2025.

El egipcio de 30 años, que ha anotado 156 goles en 254 apariciones con los ‘Reds’, acababa de entrar en su último año de contrato. AFP

We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ??#SalahStays

— Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022