Caos en los aeropuertos de EEUU el fin de semana del #4Jul: Así se preparan las aerolíneas

El fin de semana festivo del 4 de julio ha empezado con fuerza y se espera que sea el segundo más concurrido desde el 2000, según el portal Axios. Los aeropuertos han registrado una afluencia no vista desde febrero de 2020, cientos de vuelos han sido cancelados y se prevé un tráfico elevado en las carreteras.

Por Noticias Telemundo

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) registró más de 2.4 millones de viajeros en los puntos de control de los aeropuertos el viernes, un número no visto desde el 11 de febrero de 2020, antes de que comenzara la pandemia, cuando se registraron 2.5 personas.

Las compañías aéreas han cancelado casi 600 vuelos este sábado y más de 16,000 retrasos, según FlightAware. Las tormentas eléctricas dispersas en la zona de Nueva York, y la tormenta tropical Colin en las Carolinas, hacían prever que las cifras aumentarían. Desde el 22 de junio hasta el miércoles se cancelaron al menos 600 vuelos y se retrasaron entre 4,000 y 7,000 al día, según este servicio de seguimiento.

BREAKING NEWS: @TSA officers screened 2,490,490 people at airport security checkpoints nationwide yesterday, Friday, July 1. It was the highest checkpoint volume since Feb. 11, 2020, when 2,507,588 people were screened. We are back to pre-pandemic checkpoint volume.

— Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) July 2, 2022