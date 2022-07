El inquietante contenido nazi que arroja una inocente búsqueda en Google

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Usuarios de Internet han mostrado su asombro por las inquietantes imágenes nazis que aparecen en una simple búsqueda en Google, tal y como recoge el Mirror.

Por: 20 Minutos

El escritor y usuario de Twitter Jason Pargin planteó el problema el viernes, cuando descubrió que buscar en Google Imágenes con el término aparentemente inocuo “desk ornament” (“adorno de escritorio”), conduce a unos resultados un tanto incómodos.

Los usuarios de Google que buscan estas palabras pueden comprobar que las imágenes que no son adornos de escritorio estándar, sino recuerdos nazis, como esvásticas o el logo de las SS.

Pargin compartió en Twitter sus dudas: “Pregunta: id a la búsqueda de imágenes de Google y buscad “desk ornament”. ¿Obtienes un montón de cosas nazis como mejores resultados?”.

Question: Go to Google Image Search and look for "desk ornament." Do you get a bunch of Nazi stuff as the top results?

— Jason Pargin, author of John Dies at the End, etc (@JohnDiesattheEn) July 1, 2022